左右美國貨幣政策》柏南克 膽大心細的果敢總司令

聯準會（Fed）主席鮑爾為抵禦新冠疫情對經濟的殺傷力，推出無限QE（量化寬鬆）救市，但通膨失控的副作用愈演愈烈，前主席柏南克（Ben S. Bernanke）曾指Fed抑制通膨慢半拍是個錯誤。不過被稱作「QE之父」的柏南克，也因大推QE挨批是全球通膨的始作俑者。

柏南克2022年5月中旬接受美國財經媒體CNBC專訪時表示，Fed犯的錯是面對通膨問題未能及時處理，任其演變成美國自1980年代初以來最嚴重的金融事件，當時美國通膨年增率已飆到8.3％。

美國通膨火種被點燃，與聯準會2020年對抗疫情再度打開印鈔機救市有關，2022年2月俄烏戰爭開打，推升能源和大宗商品價格，更讓通膨一發不可收拾。

而這是美國史上第四度實施QE，聯準會祭出QE此非常規貨幣政策的始祖正是柏南克，他在8年Fed主席任內，前後推出3輪QE措施。

柏南克取得麻省理工學院經濟學博士後，在普林斯頓大學任教，2002年進入Fed擔任理事，2006年接替葛林斯班出任Fed主席，上任沒多久便面臨次貸危機與金融風暴的嚴峻考驗。

柏南克為挽救經濟下猛藥，除大幅降息到趨近零水位，另使出大買政府公債壓低長期利率的手段，也就是所謂的QE。他任內的創舉還包括提升Fed決策透明度，每季開一次記者會（現今每次例會後舉行記者會），通膨目標設定在2％也由他開始。

被封為1930年代經濟大蕭條專家的柏南克大膽推行QE，確實發揮支撐經濟及穩住金融市場陣腳的效果，躲過被金融海嘯淹沒的浩劫。

這項成就被認為是柏南克摘下2022年諾貝爾經濟學獎桂冠的原因。根據瑞典皇家科學院的頌詞，柏南克與另兩名美國學者獲獎，是要表彰他們研究銀行和金融危機的貢獻。

但柏南克「直升機灑錢」救市的做法毀譽參半，狂印鈔票造成全球流動性氾濫，養大資產泡沫，埋下通膨種子。另外柏南克和美國財政部對華爾街投行雷曼兄弟見死不救任其倒閉，被指責是引發美國2007-2009年經濟大衰退的禍首。

柏南克6月接受《紐約時報》專欄作家索默（Jeff Sommer）專訪時談到貨幣政策，他回顧2011年當時幾無降息空間，國會傾向從財政擴張轉向撙節，因此需要新的一套貨幣政策工具，量化寬鬆與前瞻指引成了Fed工具箱的固定工具。

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