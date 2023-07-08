左右美國貨幣政策》葉倫 永不缺席的政策影武者

美國聯準會（Fed）為了遏阻頑固的通膨，自去年來已連續十度升息，直到6月例會才暫時停下腳步。聯準會激進升息引發潛在經濟衰退憂慮，並成為春季銀行危機的肇因。曾擔任聯準會主席的美國財長葉倫，多次就通膨、就業、經濟和銀行危機發表看法，談話內容備受全球關注。

疫情導致全球供應鏈中斷，美國解封後強勁的需求刺激物價飛漲，俄烏戰爭再引發能源與大宗商品價格飆高。聯準會與葉倫最初皆認為通膨揚升只是一時，直到通膨飆升至40年高點時，才驚覺誤判情勢，於去年3月啟動緊縮貨幣循環，聯準會與拜登內閣就此展開打擊通膨之役。

現年77歲的葉倫是經濟學者出身，為美國第一位女財政部長、聯準會史上首位女主席，也是美國史上掌理過白宮經濟顧問委員會、聯準會和財政部的第一人。葉倫在2004年擔任舊金山聯準銀行總裁期間察覺房價泡沫，較其他官員更早預見2008年次貸危機。

葉倫曾表示，壓低通膨是聯準會的優先要務。聯準會在過去一年多來累計升息500個基點，創下1980年代以來最激進升息步伐。不過自今年起，聯準會開始放緩升息腳步，連續3次例會升息1碼。

美國通膨在去年6月衝上9.1％，創下40年新高紀錄。葉倫在去年底便預測，今年底通膨可望大幅下降。5月通膨已降至4％，寫下2021年3月以來最低水準，不過仍是聯準會2％目標的兩倍。

聯準會大幅升息重創銀行業，導致矽谷銀行和標誌銀行在3月閃電倒閉。葉倫認為，銀行危機可能令銀行業者審慎貸放，讓信貸市場更加緊縮，降低聯準會進一步升息的必要性。聯準會5月升息1碼後，終於在6月暫緩升息。

葉倫在受訪時指出，銀行風暴並未讓美國偏離實現軟著陸的道路。「美國通膨將能持續下降，同時維持勞動市場強勁成長。強勁的勞動市場與通膨降溫是能夠同時實現的目標。」

美國經濟近來出現降溫跡象，第一季國內生產毛額（GDP）修正值季增年率僅有1.3％，遠遠不及去年第四季的成長2.6％。對此葉倫表示，在強勁的消費者支出支撐下，美國經濟依然強健，但部分領域成長正在減速。她預期未來兩年通膨將持續下滑，勞動市場保持強勁。

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