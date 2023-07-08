左右美國貨幣政策》鮑爾 一錘定音的前線指揮官

面臨美國40年來最具殺傷力的通膨惡獸，在前線指揮作戰的聯準會（Fed）主席鮑爾，自去年3月起舉起升息大刀，企圖以快狠準方式斬退這頭怪獸。如今通膨趨緩但威脅猶在，鮑爾則一改作戰策略，不再強調速度，取決經濟數據來調整升息的節奏。

自鮑爾上任以來，從來沒有一次決策會議像6月般引人矚目。就業市場持續緊繃、通膨雖然明顯降溫、但距目標2％仍有一段距離，按理說這些情況都不足支撐Fed暫停升息，但在鮑爾強力主導下，6月會議仍決定對升息按下暫停鍵，這也讓投資人對美國過去一年的緊湊升息步調能暫時緩一口氣。

表面上，Fed在連續10次升息後，在6月終告一段落，讓外界誤以為美國的鷹派貨幣政策已經轉鴿，但若仔細解讀鮑爾在之後的幾次公開發言，卻發現他釋出的訊息卻是鴿鷹參半。

他解釋6月之所以暫停升息，是因為考量到「我們已經走的如此遠與快」，鑒於升息的滯後效應，利率暫時不動是謹慎做法，不過他強調暫停升息是為了日後能更適度提高利率步伐而做準備。

他還補充隨著Fed的利率政策已經逐漸逼近限制性區域，目前是到了緊縮政策的調整時刻！這意味Fed的升息策略將在下半年出現改變。由於美國通膨依然超標，大多數決策官員預計今年至少將再升息兩次，鮑爾也表示不排除可能性，只不過現今市場關注的焦點在於何時恢復上調利率。

鮑爾強調，適度升息是有意義的，但速度要更溫和，以讓經濟能有更多時間適應，因此升息節奏將不再像過去一年如此緊湊，而是將取決經濟數據來決定升息時機。針對外界猜測何時降息，鮑爾直言今年降息是不合適的，這意味Fed將維持利率在高檔一段時間，至少到年底不會有降息的空間。

鮑爾鴿鷹並陳的態度，可看出他既要表明Fed對抗通膨的決心依然不變，但在同時又希望能引導美國避免因多次升息而走向硬著陸的危險。他所採取的步步為營策略，是否能擊敗通膨惡獸，又讓美國經濟化險為夷，最終仍有待時間證明一切。

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