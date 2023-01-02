年度風雲人物》軟銀孫正義 投資之神跌落神壇

科技股2022年以來持續下挫，導致軟銀集團旗下願景基金投資慘賠，曾被尊為日本投資之神的該公司執行長孫正義成為最大輸家。趁著市場低迷之際，孫正義悄悄收緊對於軟銀的控制、拉高自己持股比例，朝著公司下市目標邁進。

儘管軟銀2022財年第二季（9月底止）淨利達3.03兆日圓、重返獲利，但願景基金投資仍虧損1.38兆日圓，連三季慘賠。軟銀股價2022年迄今累漲近3％，但距離2021年2月高點仍下跌50％。

儘管孫正義握有軟銀實質控制權，但仍須因應股東批評指教。比方說，美國對沖基金公司艾略特（Elliott）2020年增持軟銀持股後開始指手畫腳、施壓後者做出改變，包括提高決策透明度與強化投資管理等。孫正義可能不想聽到這類聲音，希望能全權管理自家公司。

艾略特日前已拋售幾乎所有軟銀持股，原因是他們對於孫正義經營能力失去信心。沙烏地阿拉伯與阿布達比兩大中東金主也對於孫正義感到失望。

近幾個月以來，軟銀大規模回購自家股票，導致在外流通股票減少近9,000萬股，孫正義持股比例從2022年9月底的32.2％升至如今的34.2％，遠高於2019年3月的持股比重26.7％。

現年65歲的孫正義如今擁有軟銀逾三分之一股權。按日本法律規定，他有權否決激進投資者提交股東的特別決議案，對於資產出售、部分股票回購、併購交易與公司規定握有更多控制權。

這也讓孫正義朝著軟銀私有化目標更進一步。他過去多次在公司內部討論此想法，其一選項逐步買回股份，直到持股足以碾壓其他投資人為止。

若孫正義持股比例增至66％，他甚至可以強制要求其他股東售股且不必支付溢價。知情人士透露，孫正義一直抱持「若買得起，絕對要私有化」的想法。

SMBC日興證券資深分析師菊地悟（Satoru Kikuchi）表示：「軟銀沒有一定要上市的理由。他們不必上市便能募集所需資金，私有化後不須承受上市公司規範與相關成本。」

軟銀內部對於公司下市一事意見分歧。支持者認為，私有化可以讓他們免於監管壓力，股東也無權過問投資與人事安排。反對者則表示，私有化會令公司財務緊張，導致併購與投資資金短缺。

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