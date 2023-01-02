年度風雲人物》特斯拉馬斯克 痛失首富淪大輸家

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）2022年流年不利，加上行事風格惹議，衰事連環爆，收購推特後爭議頻傳不說，甚至還連累到電動車事業。特斯拉股價因馬斯克賣股救推特而崩跌，為挽救買氣不惜降價，上海廠也傳停工減產利空，身家縮水的馬斯克連全球首富頭銜都不保。

馬斯克在2022年10月底以440億美元買下推特後，似乎整個心思都放在如何改造這個他鍾愛的社交平台。大刀裁員、清空董事會、解禁前總統川普及極右翼人士帳號、封鎖主流媒體記者帳號、推「藍勾勾」認證付費，馬斯克入主推特後動作不斷，卻也引起外界譁然。

馬斯克把推特攪得天翻地覆，對前景有疑慮的廣告主嚇得鳥獸散。分析市調公司Pathmatics的數據後發現，截至2022年12月18日當周，馬斯克接管前的推特百大廣告主中，約有70％撤退不再於該平台投放廣告。

為安撫廣告主吸引他們回籠，推特承諾推出新功能讓他們有更多主控權。但廣告主表示，還要觀察推特未來的變化，他們擔心老闆兼執行長馬斯克的一舉一動，包括他不按牌理出牌制定新規、愛發爭議性推文。

推特財務出問題，馬斯克為補這個錢坑大賣特斯拉持股，加上投資人對他「不務正業」信心動搖，導致主力事業特斯拉股價雪崩，2022年大跌逾6成，以123.18美元封關。

馬斯克也因特斯拉股價重摔身家嚴重縮水，《富比世》指他2022年資產失血多達1,150億美元，全球首富寶座已被法國精品集團LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）取代。

特斯拉股價跳水，外界多將矛頭指向推特，但有分析指出，特斯拉本身的問題更大。即便馬斯克表態願交出推特執行長的棒子，仍無法扭轉特斯拉的股價頹勢，投資人憂心其營收獲利的前景每況愈下。

特斯拉罕見宣布降價促銷，就是電動車需求疲弱的證據，為炒熱年底買氣，特斯拉在2022年12月就兩度提供購車折扣。此外上海的超級工廠疑似受疫情暴衝及需求減緩影響，傳出延長停工減產至2023年1月。

連向來看多特斯拉的Wedbush證券科技業分析師艾夫斯（Dan Ives），將特斯拉目標價從250美元下修到175美元。他說：「特斯拉降價，成了壓垮股價的最後一根稻草。」

批評特斯拉最力的分析師強森（Gordon Johnson）指出：「馬斯克的問題在於非理性看待事實。大家說他是天才和創新者，是因為他所有的承諾從未兌現過。」

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