年度風雲人物》比亞迪王傳福 躍居新能源車一哥

儘管2022年遭到「股神」巴菲特六度減持，但比亞迪加速整合產業鏈上下游、積極搶攻海外市場的動作，頻頻搶占新聞版面，尤其上半年總產量擊敗特斯拉中國，成為大陸新能源汽車一哥。儘管股價因全球資本市場動盪而表現不盡人意，但比亞迪創辦人兼董事長王傳福仍無愧為2022年度大陸商場的風雲人物。

王傳福1966年2月出生在安徽蕪湖的普通農民家庭，父親是一名木匠。在兄嫂支持下，王傳福考取中南礦冶學院（今中南大學）冶金物理化學系，大學畢業後更考上中國科學院北京有色金屬研究總院攻讀碩士，期間曾主持充電電池研究，讓他破例升格為副教授。

不過，王傳福隨即在1995年辭職，選擇下海創辦比亞迪。熟悉王傳福的人表示，王傳福頭腦靈活、性格外向，大學期間就喜歡參加校園活動，尤其是舞蹈，舞技之佳甚至被稱為「舞林高手」，同時他對外界事物觀察力敏銳，因此「棄公從商」並不令人意外。

創業初期，比亞迪以電子代工起家，並與台廠關係密切。當時王傳福將公司產品送給台灣手機製造商大霸電子（DBTEL）試用，結果引起大霸興趣，將訂單轉給了比亞迪。

在王傳福帶領下，比亞迪業務一路拓展，從鎳鎘電池到鋰離子電池，再於2003年跨足汽車產業。

最重大的關鍵點發生在2008年，巴菲特入股比亞迪，股神加持讓比亞迪名利雙收，往後業績獲得大幅成長。在巴菲特攜手比亞迪之前，巴菲特旗艦企業波克夏（Berkshire Hathaway）的副董事長孟格（Charlie Munger），曾向巴菲特形容王傳福是「愛迪生和比爾蓋茲的混合體」，「他（王傳福）可以像愛迪生那樣解決技術問題，同時又可以像比爾蓋茲那樣解決企業管理上的問題」。

時至今日，王傳福早已成為大陸富豪榜的常客。在他強悍迅猛的推動下，比亞迪的新能源汽車事業超前同業，車用電池僅次於「寧王」寧德時代，居大陸第二。比亞迪旗下最新的高檔電動車品牌「仰望」，也將於2023年1月5日舉行發表會。

對此，王傳福稍早在比亞迪年度股東大會曾經表示，全球電動化的進程正在加速，「現在不是大魚吃小魚，而是快魚吃慢魚，只有在快的過程中才能超車」。

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