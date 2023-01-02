年度風雲人物》沙國王儲沙爾曼 高油價時代大贏家

俄國2022年2月入侵烏克蘭，不僅改寫全球能源版圖，更創造新的經濟贏家與輸家，顯然中東屬於獲利一方。正當歐美與許多開發中國家面臨通膨飆漲、經濟衰退挑戰之際，俄烏戰爭帶動油價上漲卻為中東產油國帶來可觀財富。這使得沙烏地阿拉伯2022年預算盈餘達到270億美元，有助於沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）推動他極具野心的經濟轉型計畫。

在油價上漲支持下，沙國經濟以極快速度擴張、政府支出較原先規劃高出470億美元。據國際貨幣基金（IMF）預測，全球2022年經濟估成長3.2％，沙國經濟成長率料高達7.6％、表現十分亮眼。沙國2022年經濟產出可望首度觸及一兆美元規模。

37歲的沙爾曼是沙國實質領導人，2015年晉升權力核心，當時正值油價低迷時期，他負責監督一系列撙節措施，同時致力於推動經濟轉型，希望減少該國對於石油的過度依賴。2022年是他首度遇上高油價時代，令他的經濟轉型計畫具備更堅強後盾。

沙國財長賈丹（Mohammed al-Jadaan）表示：「我們現在可說是全球最亮眼的焦點。但我們依然是全球的一部分，同樣承受經濟衰退帶來的下行風險。」

俄烏衝突爆發後，全球多數國家都感受到能源與食物價格攀升，但產油國也因此獲得更多收入。

沙國政府表示，在高油價助攻下，2022年國庫進帳估暴增28％至3,280億美元，2023年估達3,000億美元。

阿布達比商業銀行（ADCB）預測，油價將維持在高檔，大約每桶80美元附近。布蘭特原油價格目前約每桶83美元，低於2022年稍早創下的130美元高點，但依然高於2021年平均價格70.86美元與2020年均價41.96美元。

沙爾曼表示，預算盈餘有助於提高政府儲備、挹注公共投資基金（PIF）等國家基金與改善財務體質，同時也能用於加速推動部分建設。

沙爾曼2022年以來宣布多項計畫案，包括在未來城市Neom興建一棟高達1,700英尺高、75英里長的摩天大樓、一座全球最繁忙的國際機場，以及一處媲美「法國蔚藍海岸」（French Riviera）的度假勝地等。

石油收入除了用於造橋鋪路等基建設施，也能為公務人員加薪，協助安撫民眾對於獨裁統治的不滿情緒。

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