摩洛哥恩尼西里 締頭槌傳奇

2022卡達世界盃足球賽最大黑馬摩洛哥，雖然在台北時間15日凌晨四強賽中以零比二敗給衛冕軍法國，卻締造出不少紀錄，給球迷留下深刻印象並贏得許多掌聲。

其中現年25歲、被喻為摩洛哥在卡達世界盃的英雄恩尼西里（Youssef En-Nesyri）最受關注。

他在這屆世界盃的狀態顛峰是八強賽中對戰葡萄牙。身高188公分的他靠著一記頭槌進球，讓摩洛哥最終以一比零擊敗葡萄牙而闖進四強，成為摩洛哥隊「空戰」第一把交椅和該隊歷來在世界盃進球數最多的球員。

這記頭槌得分，不但讓摩洛哥成為世界盃有史以來，首個非洲國家並同時是第一個阿拉伯穆斯林國家晉級四強賽的隊伍，也令足球界超級巨星－C羅（Cristiano Ronaldo）淚灑球場。

因為恩尼西里跳高2.78公尺把球頂進葡萄牙的龍門，這次攻門高度打破C羅過去在義甲尤文圖斯（Juventus）對戰桑普多利亞（Sampdoria）比賽中，在空中2.5公尺處頭槌攻門得分的紀錄。

只可惜被喻為最強防守的摩洛哥順利晉級至四強賽，對上最會進攻的法國隊時，恩尼西里未能再創造傳奇，甚至表現令人有點失望。

因為在對戰法國期間，他上半場只控球三次，為世界盃歷來控球次數最少的球員。直到下半場66分鐘被替換下場之前，他都未能在場上發揮任何影響力。最後的戰果令他和摩洛哥隊飲恨。

儘管如此，摩洛哥隊本屆的表現已贏得球迷的心。在賽事結束時，摩洛哥全隊跪地感謝大家支持的照片在網路上瘋傳。運動頻道ESPN在其有關足球的推特帳號ESPN FC發文表示，雖然摩洛哥沒有贏得世界盃，但卻贏得大家的心。

摩洛哥總理阿克哈努什（Aziz Akhannouch）也讚揚自己的國家隊是英雄，為摩洛哥人民帶來喜悅，並讓大家看到他們的國家。法國曾經殖民摩洛哥，當地有約190萬摩洛哥裔人口。摩洛哥隊裡有一半球員在歐洲出生。

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