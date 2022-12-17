阿根廷梅西最終戰 拚大力神盃

阿根廷足球國家英雄梅西（Lionel Messi）今年將是最後一次參加世足賽，結果率領阿根廷踢出大驚奇，首戰爆冷敗給沙烏地阿拉伯後，之後一路過關斬將，直闖周日舉行的最後冠軍戰，且梅西不愧是當今全球足壇第一人，累計五進球三助攻，大有機會收下大力神盃與金靴獎兩大最高殊榮。

梅西四強賽勇冠三軍，個人一進球一助攻，率領阿根廷擊敗上屆亞軍克羅埃西亞，繼2014年後再度闖進冠軍戰。阿根廷過去總共五度踢進總決賽，並分別在1978與1986年封王，也就是說上次抱回大力神盃已是近40年前。

雖然已是35歲老將，但梅西身手依舊，本屆依然是阿根廷的靈魂人物，迄今總進球數達五球，與法國新秀姆巴佩並列進球王，若冠軍戰兩人都無進球或是進球數相同，梅西在金靴獎上亦有優勢，因為他個人三次助攻領先姆巴佩的兩次。

此外，梅西也有可能奪下另一座個人獎項金球獎，該獎項頒給表現最優的球員，雖然最近六屆的金球獎得主都由非冠軍隊伍的球員獲獎，但以梅西本屆的表現問鼎此座個人獎項的機率相當高，梅西在2014年就抱走金球獎。

梅西當年不到20歲就征戰世足賽，本屆已是第五度參賽，屢屢締造多項歷史紀錄，下一場冠軍賽將是他世足賽第26場出賽，將創下史上最多；世足賽總計進球11球，為現役球員第一；另外，八次助攻、72次關鍵傳球、126次成功盤球全都是1966年有相關統計以來最高。

梅西早就奠定阿根廷國家英雄的地位，今年帶領球隊闖進冠軍戰對阿根廷而言更是意義重大，因為這個南美國家深陷通膨暴漲的經濟危機，今年全年通膨率預估將破三位數，許多民眾生活陷入困境，世足賽晉級決賽振奮低迷的人心。

本次料將是梅西最後一次參加世足賽，他能否在周日冠軍戰帶領阿根廷勇奪第三座大力神盃，並抱走金靴獎甚至金球獎，為個人在世足賽畫下完美句點。

延伸閱讀

新聞剪影》法國破除衛冕魔咒 姆巴佩爭冠

克羅埃西亞氣走巴西 魔笛仍有憾

摩洛哥恩尼西里 締頭槌傳奇