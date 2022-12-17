克羅埃西亞氣走巴西 魔笛仍有憾

「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）領軍的格子軍團克羅埃西亞，雖然在冠軍賽前止步而無緣爭冠，不過這支球隊在這屆比賽中靠著嚴密防守與PK大戰過關斬將，並還大爆冷門擊敗奪冠熱門森巴軍團，使得巴西當家球星內馬爾忍不住淚灑球場。

克羅埃西亞在這屆卡達世足賽中已確定無法挺進冠軍賽，不過這個人口不到4百萬的東歐小國，自從1998年首次以獨立國家參加世界盃後就一鳴驚人，甚至還在上屆拿下亞軍的最佳成績。

雖然它在四強賽對戰阿根廷不幸敗北，但兩支球隊隊長梅西與莫德里奇（Luka Modric）的強強對決畫面，迄今還令人津津樂道。曾在上屆世足賽中獲得金球獎、擁有魔笛之稱的莫德里奇，由於無力在退休前最後一場比賽，帶領克羅埃西亞拿下冠軍賽門票而黯然離場，然而賽後他與梅西溫情擁抱的畫面，展現出英雄惜英雄的氣度，也令許多球迷為之動容。隨著魔笛時代將在這屆世足賽後畫下句點，年僅27歲新人門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）在這次比賽表現搶眼，預料將帶領克羅埃西亞繼續它的足球傳奇。

在這屆世足賽中，守門員意外成為主角，累計踢到四強階段，包括罰球與PK賽，總共出現52顆12碼球，這也意味有多場比賽的勝敗關鍵取決於守門員，當中又以利瓦科維奇最出風頭。

這次第二度參加世足賽的利瓦科維奇，截至目前為止已成功撲下四顆12碼球，並列世界盃最高紀錄，他除了已經拿下兩場MVP，還很可能讓他奪得這屆金手套獎。

回顧世界盃淘汰賽階段，克羅埃西亞對戰日本賽事，兩隊一路殺進PK戰，結果在最後關頭日本三次攻門都被利瓦科維奇擋下，導致日本隊飲恨落敗。

不過更精彩的比賽是在八強賽中對決森巴軍團，擅長防守的克羅埃西亞再度與巴西纏戰到PK賽，利瓦科維奇不負眾望，展現他的撲球能力。他的驚奇一擋，不僅擋下前鋒羅德里戈梅（Rodrygo）的一腳，也斷送了巴西的奪冠之路。

目前效力於薩格勒布迪納摩隊的利瓦科維奇，第一次在世足賽為國家隊效力是在2018年，不過當時他的表現平平，多數時間都是坐冷板凳。但在四年過後他有如脫胎換骨，在面對強敵巴西與日本毫不膽怯，靠著過人的心理素質與靈活的身手，一次又一次瓦解對手攻勢，也讓他成為克羅埃西亞後防的最佳後盾。

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