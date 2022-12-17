新聞剪影》法國破除衛冕魔咒 姆巴佩爭冠

衛冕軍法國破除魔咒只差一勝！「高盧雄雞」14日在世界盃四強賽，2比0撂倒本屆超級黑馬摩洛哥，搶下另一張冠軍戰門票，18日球星姆巴佩（Kylian Mbappe）與天王梅西領軍的「藍白軍團」阿根廷爭冠。

法國周三強勢勝出，是繼2002年的巴西之後，首支連續兩屆世界盃闖進決賽的國家隊，也是除了巴西、義大利和阿根廷之外，第四支以衛冕軍身分殺入決賽的球隊。

接下來法國要試著打破世界盃60年冠軍魔咒，挑戰二連霸，自巴西1962年衛冕冠軍後，就再無球隊成功衛冕。法國1998年贏得隊史世界盃首冠，2018年再添一冠，能否抱回第三冠周日見分曉。

世界盃史上贏得最多冠軍的是巴西，以五座掄元，拿過四次冠軍的德國和義大利居次。

36歲隊長吉魯（Olivier Giroud）老來俏，在法國晉級之路表現搶眼，八強英法大戰頭槌頂進超前分奠定勝基，助法國扳倒強敵英格蘭挺進四強。四年前的俄羅斯世界盃，法國雖捧起大力神盃，主力前鋒吉魯卻不是鎂光燈焦點，他當時一球未進不說，甚至沒有射正。四年後的卡達世界盃，攻進四球的吉魯，不僅成為國家隊新一代進球王，還有機會問鼎金靴獎。

吉魯先是16強對戰波蘭時，締造他生涯在國家隊的第52顆進球，打破法國傳奇球星亨利的51顆紀錄，接著八強戰又將進球紀錄推高到53顆。

三度參加世界盃的吉魯，原本不在法國隊的先發之列，但今年金球獎得主、當家前鋒本澤馬（Karim Benzema）因傷被迫退賽，由吉魯頂替上陣，給了他一雪前恥證明自己身價的機會。

四年前的世界盃，當時年僅19歲的姆巴佩橫空出世，首次登上世界盃舞台技驚全場，助法國贏得隊史第二座世界盃冠軍，當年姆巴佩貢獻四球。

本次卡達世足賽，姆巴佩四強戰面對本屆大黑馬摩洛哥雖沒有進帳，他仍以累積五顆進球數，與梅西暫時並列金靴頭號候選人，吉魯及助阿根廷殺進決賽的新星艾瓦雷茲（Julian Alvarez），以四顆緊追在後。冠軍戰確定由法國對決阿根廷來看，應是由這四位出色前鋒爭奪金靴獎。

姆巴佩在兩屆世界盃共攻進九球，本次小組賽迎戰丹麥時踢進兩球，追平巴西球王比利24歲前在世界盃累積七顆進球的紀錄。姆巴佩16強對戰波蘭時，為國家隊踢進第33顆進球，照此速度來看，他要改寫亨利和吉魯兩位前輩的紀錄指日可待。

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