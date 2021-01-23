拜登內閣五女將 》海恩斯 美首位女性國家情報總監

美國中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines）成為美國首位女性國家情報總監。她曾與新總統拜登共事多年，專業能力備受肯定。

練柔道、讀物理、開飛機

拜登在去年底提名海恩斯擔任國家情報總監時表示：「海恩斯既優秀又謙虛，能在一段對話中論及文學、理論物理學、修車、開飛機、開書店等南轅北轍的話題，因為這些領域她都親身經歷過。」

今年51歲的海恩斯從小就在男人主導的環境下長大，高中畢業後先是在日本柔道學院修煉，拿到代表一級的茶色腰帶，回到美國後在芝加哥大學攻讀理論物理學。平時她的嗜好是改裝汽車與飛機，甚至學會駕駛飛機。

1990年代她曾與丈夫在巴爾的摩經營書店兼咖啡館，後來在喬治城大學取得法律博士學位後，從此投入公職。海恩斯曾在國務院負責國際條約，也曾加入參議院外交關係委員會，與當時擔任德拉瓦州參議員的拜登共事。

後來拜登成為歐巴馬總統副手後，也提拔海恩斯加入國安會。這段期間海恩斯表現優異，以致毫無情報單位資歷的她獲得歐巴馬欽點，在2013年成為中情局首位女性副局長。當年擔任中情局高層的堤辛格（Jeanne Tisinger）表示：「當時大家心中都存有疑慮，因為海恩斯沒有相關資歷，但我在她上任幾周後就變成她的支持者。」

另一名中情局高層弗林（Rollie Flynn）也表示：「海恩斯非常聰明又有衝勁且為人和善。從她身上不會看到太多情緒起伏，只會看到專業實力。」

不過，海恩斯擔任中情局副局長時也遭受過不少批評，例如2014年參議院情報委員會指控中情局非法入侵參議院內部網路，但當時領導中情局內部調查的海恩斯卻沒懲戒半個人。

當時負責調查此案的瓊斯（Daniel Jones）表示：「我認為此案凸顯海恩斯缺乏領導能力。」他認為參議院針對內閣提名人召開人事聽證會時，應重新檢討此案。

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