IPO大富翁》C3.ai創辦人希伯再寫傳奇

人工智慧（AI）軟體公司C3.ai於 2020年12月9日股票公開上市，股價自此一飛沖天，再度打響創辦人亨湯瑪斯．希伯（Thomas Siebel）名號。這位美國科技大亨 2020年6月時曾預測新冠疫情將導致經濟陷入衰退，幸好自家公司上市表現突出，證明他的預測過於悲觀。

C3.ai 2020年12月9日在紐約證交所上市，終場收在92.49美元，較發行價42美元飆漲約120％，令公司市值逼近百億美元。現年68歲的希伯於2009年創立C3.ai，該公司主要針對企業客戶提供AI工具，服務涵蓋詐騙偵測與洗錢防治等。

希伯過去曾任職於軟體大廠甲骨文（Oracle）。他15年前將自己創立的客戶關係管理（CRM）公司希伯系統軟體（Siebel Systems）賣給甲骨文，價格約60億美元。

C3.ai歷經多次改名，一直到2019年才確定名號。

希伯表示，他花了很多時間與客戶溝通，因為後者經常誤以為他們是硬體公司。他表示：「每次與客戶開會，我會在開頭20分鐘解釋，我們並不是物聯網（IoT）公司。談到IoT，大家第一個想到的是硬體，雖然我們業務與IoT有關，但我們是軟體公司。」

受到新冠疫情衝擊，遠距辦公更加普及，連帶使得C3.ai提供的軟體工具需求暴增，而這出乎希伯的意料之外。今年3月、4月疫情爆發初期， C3.ai早已做好業務大幅虧損與裁員的準備。

希伯表示：「今年初彷如世界末日。我先前曾說2020年上市過於倉促，如今證明我說錯了。」

因應業績暴增，C3.ai必須募集資金以強化服務、增聘人才，差別僅在於要採用傳統IPO或特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市方式。

希伯表示：「我認為IPO較辛苦但經過時間驗證，長期而言比較適合我們。」

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