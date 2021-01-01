不平靜的2020 人生謝幕的那些政經名人

民主先生│前總統 李登輝

在台灣歷史轉折的關鍵時刻，李登輝站上了關鍵的位置，也以他的視野與意志力，為時代的推進發揮了關鍵力量。回顧其一生，無論是高潮迭起的從政治之路，歷史機緣給了李登輝在台灣政治舞台叱吒風雲的機會，而他也的確憑藉著自己的理念與執著，替自己、也替台灣選擇了一條豐富精采的道路。

台灣交給你們，是他留給台灣的最後一句話。

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