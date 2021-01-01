不平靜的2020 人生謝幕的那些政經名人
編按：2020年，疫情蔓延的多事之秋，許多各行各業的名人，也在這時候離我們而去了。他們各自在政治領域、企業領域，都曾發光發熱，轉身離開時，留下令人緬懷的身影。
民主先生│前總統 李登輝
在台灣歷史轉折的關鍵時刻，李登輝站上了關鍵的位置，也以他的視野與意志力，為時代的推進發揮了關鍵力量。回顧其一生，無論是高潮迭起的從政治之路，歷史機緣給了李登輝在台灣政治舞台叱吒風雲的機會，而他也的確憑藉著自己的理念與執著，替自己、也替台灣選擇了一條豐富精采的道路。
台灣交給你們，是他留給台灣的最後一句話。
砲戰英雄│前行政院長 郝柏村
郝柏村經歷大時代震盪，一生綜橫軍界、軍旅生涯歷練完整，曾任總統府侍衛長、軍團司令、陸軍總司令、70年晉任一級上將並調升參謀總長，任職8年，成為任期最長的總長。任內調整兵力結構，完成二代建軍規畫，對國軍邁向現代化有著不可磨滅的功績，獲頒青天白日勳章，並於78年任國防部長。民國79年5月郝柏村出將入相，就任行政院長一職，但與李登輝總統關係從「膽肝相照」演變成李郝相爭。
百年一遇AI奇才│玉山金投資長 陳昇瑋
陳昇瑋為台大電機系博士，研究領域為人工智慧、金融科技、多媒體系統、社群網路及計算社會科學等，長年推動人工智慧在製造、金融、零售、服務各產業的深化應用及數位轉型。
在短暫而燦爛的生命旅程中，陳博士跨界、突破框架的思維，以及無畏的膽試與魄力，屢屢為台灣學術界及產業開創新局，非僅學術研究成果豐碩，更成為台灣產業AI化的先驅與代表人物。重要的事情沒人做就「我們來做」的精神、永遠不劃地自限的精神已成典範。
車壇活字典│ 和泰車集團總裁 蘇燕輝
縱橫台灣車壇逾半世紀的和泰汽車集團總裁蘇燕輝，從小就因家中經營汽車貨運公司而與汽車業從結下不解之緣，職場生涯更是台灣汽車業從無到有的發展軌跡，被汽車業稱為耆老。
蘇燕輝雖帶領和泰汽車市場占有拿下市場銷售后冠，市佔率也連續多年高於其他品牌。他看盡同業都曾獨霸一方，但也在國內車壇大起大落，深怕員工太放鬆而大意失荊州，隨時都要有居安思危的意識。
百貨教父│新光三越董座 吳東興
吳東興是新光集團主要創辦人吳火獅之兄吳金龍的長子，35歲時出任新光育樂百貨總經理，但是他的企圖心更大；1989年與日本三越集團共同成立新光三越百貨，並出任董事長，從台北南西的首店一路擴展，2年後開台北站前店、高雄三多店，2007年於大陸成立北京新天地，2015、2017、2019年先後在蘇州、重慶、成都設立新光天地，在國內則分別於台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄設立店點，目前全台有15店、20館，去年新光三越業績突破800億。
金融學界聞人│工商時報評論名家 沈中華
專注於金融領域的沈中華，一直是台灣金融研訓院借重的學者，該院前後兩任董事長許嘉棟、吳中書，經常邀請他指導金融研究所或擔任專題研究顧問。吳中書表示，沈中華作研究很認真，不會人云亦云，有個人獨到見解，「會針對學術研究的訓練，說該說的話」，這樣的學者態度，對於學生輩影響深遠。
澳門賭王│何鴻燊
何鴻燊1921年在香港出生，為當時華人首富何東爵士家族的後人，其父何世光是何東的侄兒。但在何鴻燊13歲時，其父投資失利以致債台高築。1941年年底，身上僅10港元的他前往澳門，進入聯昌貿易公司工作，很快就成為公司主力幹部。1943年，他用了從公司分到的100萬澳元紅利，涉足煤油和紡織品生意。到了1959年，何鴻燊已擁有一千萬港元財產，名列香港富豪名單。
南韓經濟總統│三星會長 李健熙
李健熙是三星創始人李秉喆三子，為集團第2任會長。他在富比世2019年全球億萬富豪榜排名第65位，資產達169億美元。
在他帶領三星的27年間，集團總市值從9,000億韓元躍升至2014年的318.7634兆韓元，驟增348倍，銷售額也增長34倍至338.6兆韓元。
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