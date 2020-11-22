旺宏董事長吳敏求 精準實在 知無不言

快閃記憶體大廠旺宏電子稍早召開第三季法人說明會，由董事長吳敏求親自主持，不過吳敏求向來要求精準的性格，卻也同時表露無遺，甚至連對投資法人都相當嚴格。

對於法人的提問，吳敏求幾乎已是有問必答，然而部分法人問及旺宏是否接手大陸同業轉單，以及旺宏在3D NAND布局的專利問題，吳敏求也很直白的指出，希望參加法說會的投資人要先做好功課再提問。

吳敏求「實在」的經營理念，直接在法說會中展露無遺，在吳敏求帶領下，旺宏成立至今已逾30年，雖然面臨新冠肺炎疫情及美中貿易戰等大環境的變化，以及全球市場的激烈競爭，但仍順利度過難關並屢創佳績。如今的旺宏已是世界級的非揮發性記憶體大廠，包括是ROM及NOR Flash第一大廠，吳敏求看好車用電子市場第四季進入復甦，旺宏已經在車用電子市場及自駕車、電動車等應用布局數年之久，所以吳敏求對於全球今後推出的新車款都內建旺宏晶片已是深具信心。

吳敏求在回答法人有關美國對大陸晶圓代工廠中芯國際的貿易限制問題時表示，基本上據他的了解，美國對中芯國際沒有出口管制，是美國的半導體產業供應商對中芯有出口管制，出貨給中芯要申請許可，有些客戶超前部署找其它的替代方案，旺宏最近一個月可看到轉單效應出來。

有關中芯限制是否影響到競爭同業兆易創新在中芯投片一事，吳敏求說，重點不在中芯，兆易創新都是政府在支持的，所以不是同一公平競爭點。中芯提供產能並導致低價搶單，對所有供應商都有負面影響，但旺宏與兆易創新營運重點不一樣，高品質、高規格的NAND／NOR Flash等記憶體產品才是旺宏的主力，所以影響不大。

此外，近期市場傳出華邦電取得蘋果iPhone 12搭載OLED面板所需的低容量NOR Flash獨家訂單，法人也一直追問吳敏求旺宏是否同樣打進蘋果供應鏈。吳敏求展現其正直誠信特質，對於供應鏈的變化及消息的錯誤之處，均給予明確回答。

吳敏求說，iPhone 12手機中採用NOR Flash只有OLED面板及電源管理模組等兩個部分，而且手機廠不會是直接下單採購NOR Flash，不會是直接客戶，OLED面板供應商才是NOR Flash客戶。旺宏已打進供應鏈並取得五成市占，同時也取得全球OLED面板外掛NOR Flash的五成市占，對第四季價格看法應維持穩定。

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