工研院新科七院士》杜書伍：真正工程師是廢寢忘食的

甫獲工研院新科院士的聯強國際集團總裁兼執行長杜書伍，以多元專長和前瞻部署，帶領聯強成為亞太第一、全球第二大資通訊與半導體產品通路集團。近年更積極布局物聯網（IoT）、電競市場和雲端服務等，為台灣資通訊產業開拓新藍海版圖。

1980年代台灣很少電腦業者投入「通路」領域，但杜書伍認為要讓電腦普及，就要讓大家更認識電腦，因此他率領聯強開闢通路市場，提供高科技產品配銷整合服務，成功領導聯強代理銷售全球270個領導品牌、逾3萬項產品，被喻為「台灣資訊產業開拓史十大關鍵人物」。

杜書伍1970年考上交大計算與控制系時，當時國內只有少數幾台電腦，且電腦體積很大，他擔憂將來電腦難以普及，畢業恐失業。有鑑於此，他在課業上不僅修習會計、管理、心理和行銷等課；大二更到中華電腦中心實習、大三和同儕一起創立唱片行，積極強化自身實力。

「真正的工程師是廢寢忘食的。」杜書伍為了推廣電腦，白天不僅當工程師兼業務、四處拜訪客戶，晚上10點回家後還挑燈夜戰，研究技術、編輯雜誌，隔天7點再早起上班。如此7、8年，他每天只睡5小時，體重從65公斤暴瘦到56公斤。有次設計農會豬隻拍賣系統的專案，他夜夜通宵趕工，儘管三天睡不到5個小時，他也甘之如飴。

杜書伍建議，科技人研發時，從技術到設計都需思考終端銷售面，好產品要獨立兼容既有系統、要簡單易用、成本低，搭配出色包裝，才能提升消費市場接受度，越多人用就越多人研發，才能帶動產業發展的良性循環。

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