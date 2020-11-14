工研院新科七院士》魏哲家：慢一星期即慢一整年

「半導體是驅動未來科技世界的力量」，畢生奉獻半導體領域的台積電總裁魏哲家，正是因為這樣的信念，所以全心投入、不斷超越，也是因此讓他有足夠的熱情與技術力，感染並說服客戶與台積電合作，一起轉動世界！

魏哲家從交大電機碩士畢業後，赴美取得耶魯電機博士，加入台積電前，他已是新加坡特許半導體的資深副總。2017年張忠謀宣布即將退休的計畫，隔年，魏哲家正式接任台積電總裁，這位進入台積電23年，曾掌管八吋廠、主流技術事業群、業務發展部門的總裁沒讓大家失望，不但繼續帶領台積電穩坐晶圓製造龍頭寶座，更屢屢刷新營收、獲利紀錄。

「台積電的成功，絕對不是單打獨鬥來的，而是跟客戶一起成長，」魏哲家說，當客戶要設計一個能贏得市場的產品時，就要把台積電技術的精髓用到極致，因此台積電必須跟客戶討論，共創出最棒、最有利的技術，「每一個製程都是客製化的。」

此外，台積電的準時交貨也是出了名了的，這在科技業是難以想像的重要。魏哲家說，「有時因為你慢了一星期，你就會整整慢一年。」他解釋，當客戶在競爭對手的首次投片良率僅50％時，台積電的要求是98％。

「第一次不成功，過1個星期再來不行嗎？」魏哲家舉例，美國每年9月新車上市、6月要拿政府執照、3月就要驗車，前一年12月得把車子做好，汽車零件供應商9月就要供貨，換言之，要是零件商慢了1星期，新車上市就會整整慢一年。「或試想，慢了1年上市的手機還有競爭力嗎？」台積電站在客戶的立場，就要永遠準時交貨，永遠比競爭對手快，甚至還要提早。

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