大賺疫波的韓國富豪》鄭義宣 第三代接班 展經營長才

韓國四大企業領導人年紀皆未滿60歲，包括三星電子副會長李在鎔、SK集團會長崔泰源（Chey Tae-won）、LG集團會長具光謨（Koo Kwang-mo），以及近日升任現代汽車集團會長的鄭義宣，顯示新一代當家已成趨勢。

現年49歲的鄭義宣是現代汽車前會長鄭夢九的獨子，財產淨值約19.5億美元，名列韓國第11大富豪。鄭夢九於2020年3月宣布退休，鄭義宣被指派接任會長，並於10月經董事會通過正式升任該職。

鄭義宣走馬上任，象徵現代汽車進入第三代經營體系，距上次更換掌門人已有20年時間。他在2005年至2009年擔任起亞汽車（Kia）總裁，將該品牌經營得有聲有色，擴張速度甚至超越母公司現代。2018年9月，他被任命為現代首席副會長，負責協助鄭夢九工作。

鄭義宣走馬上任，象徵現代汽車進入第三代經營體系。圖／美聯社

59歲的崔泰源擔任韓國第三大財閥SK集團的會長，旗下事業領域眾多，包括半導體、電信、化學與能源等。SK電訊是韓國第一大電信公司，SK海力士則是該國第二大半導體企業。

崔泰源2013年因挪用公款遭判刑，後來獲得當時總統朴槿惠特赦並於2016年重返職位。他擁有財產淨值約33億美元，名列韓國第7。

LG會長具光謨年僅42歲，該集團名列韓國五大財閥之一。2018年5月，他的父親、LG前會長具本茂因病過世，具光謨便接任他的職位。他其實是具本茂胞弟的長子，具本茂因為親生兒子早逝而於2004年領養他。

具光謨年經輕輕卻管理龐大事業體，獲得媒體極大關注，他於2018年時組成企業參訪團，跟隨總理文在寅出訪平壤。他的財產淨值約18億美元，排名韓國第13。

李在鎔是韓國三星集團會長李健熙的獨子，現年52歲，個人身家約69億美元。2014年5月，李健熙心臟病發作並入院治療，外界對於他的狀態所知甚少。

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