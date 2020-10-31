大賺「疫」波的韓國富豪》徐廷珍 開發新冠試劑 身價高漲

根據《富比世》7月間公布的2020韓國50大富豪榜顯示，生技公司賽特瑞恩（Celltrion）創辦人徐廷珍（Seo Jung-jin）成為韓國第二富豪，僅次於三星集團會長李健熙。賽特瑞恩新開發的檢測試劑和治療方法，有望協助控制新冠疫情，讓62歲創辦人徐廷珍的個人財富水漲船高。

賽特瑞恩於10月12日宣布，該公司的新冠肺炎實驗性抗體治療劑CT-P59，已獲發第3期臨床試驗許可，以韓國國內1,000名無症狀患者或與患者密切接觸者為試驗對象。據《富比世》資料，截至10月22日為止，徐廷珍的財產淨值98億美元。

投資人看好賽特瑞恩能如期研發出對抗新冠疫情的有效療法。全球已有超過3,800萬人確診感染，逾109萬人病歿，並引發1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退。

賽特瑞恩原以生產生物相似藥（biosimilar）為主，但該生技大廠現在全力投入新冠肺炎療法研發。

受過工程師訓練的徐廷珍，1980年代先進入三星集團旗下的三星電機（Samsung Electro-Mechanics）工作，之後成為大宇汽車（Daewoo Motor）的資深主管，但他在1999年亞洲金融風暴期間離職，大宇最終於2000年底宣告破產。

2002年，徐廷珍與過去的大宇汽車同事，在仁川共同成立賽特瑞恩。2008年賽特瑞恩透過借殼上市，在創業板市場Kosdaq掛牌，2018年轉進韓股主要指數Kospi，市值一路擴張到目前的逾34兆韓元。

賽特瑞恩並非韓國唯一一家投入抗疫的生技公司，它的同業對手三星生物製藥（Samsung Biologics），4月宣布攜手那斯達克掛牌的Vir Biotechnology生產新冠肺炎抗體新藥。

延伸閱讀



大賺「疫」波的韓國富豪》金範洙 旗下通訊軟體 營收爆發

大賺「疫」波的韓國富豪》金正宙 宅經濟夯 電玩市場豐收

大賺「疫」波的韓國富豪》鄭義宣 第三代接班 展經營長才