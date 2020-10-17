追求長生不老的大亨》貝佐斯阻止細胞衰老 遠離病痛

亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）在投資無人機、太空探索等未來科技之餘，也期望科技能幫助人類返老還童。他所投資的Unity生技公正積極研發衰老細胞標靶藥物，從問題源頭來預防老年疾病。

減緩老化一直是許多科學家追求的夢想，但老化牽涉的研究領域如此廣泛，並非人人都像Unity生技公司創辦人大衛（Nathaniel David）一樣清楚研究重心所在。

2009年大衛與多位生物科學教授創辦Unity時，就鎖定衰老細胞為研究重點，因為他們認為心臟疾病、關節炎及失智症等眾多疾病都與細胞衰老脫不了關係，只要能阻止細胞衰老就能讓人類免於病痛。

總部設在加州的Unity創立以來已募得超過3億美元資金，幕後金主除了貝佐斯還有PayPal創辦人席爾（Peter Thiel）。2018年5月Unity在美國上市後，公司市值目前約為2億美元。

大衛表示：「我們無須追究老化的意涵，而是該從特定疾病的角度來看老化對人體造成的影響。」

在眾多與細胞衰老有關的疾病中，Unity先從骨關節炎下手，2018年展開第一階段人體試驗，將衰老細胞標靶藥物注射到受驗者膝蓋，藉由破壞衰老細胞來預防關節炎。

大衛表示：「骨關節炎的標準療法是先使用止痛藥，再來是類固醇，最後多數人只能接受現實，認清年老就是如此，到死之前都得在病痛中度過。」但是他認為這些疾病其實有更好的治療方法，也就是從問題源頭來減緩老化。

近年矽谷科技巨頭一窩蜂投資減緩老化的創新科技，一方面是出於凡事追求解答的研發精神，另一方面也是因為美國人口老化問題日漸嚴重。美國人口普查局統計，2035年前美國老年人口將首度超越18歲以下的年輕人口。

然而，Unity研發的衰老細胞標靶藥物要達到美國食品藥物管理局（FDA）的上市門檻並不容易。FDA至今核准上市的藥品大多是針對特定疾病所研發的藥物，且這些藥物都有精確的實驗數據佐證，但Unity鎖定的衰老細胞是一個廣泛現象，很難在實驗中測量到精確的數據。

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