追求長生不老的大亨》穆斯克聚焦AI生技 在小豬腦內植入晶片

電動車大廠特斯拉創辦人穆斯克（Elon Musk）經常呼籲人工智慧（AI）暗藏風險，但他運用AI發展長壽科技卻不遺餘力。穆斯克創辦的神經科學新創公司Neuralink近日發表全新腦機介面，成功在豬腦內植入晶片，期望將來讓麻痺患者重獲感知。

穆斯克在今年8月舉行的發表會上重申，Neuralink的企業宗旨是透過腦機介面來協助記憶受損、聽覺受損、憂鬱症及失眠等腦部疾病患者重拾日常生活。他表示：「植入性裝置將能解決這些問題。」

Neuralink自2016年創立以來便投入腦機介面研發，終於在8月底發表兩大突破性技術，其一是新一代神經外科手術機器人。這台白色圓滑曲線造型的全自動手術機器人每分鐘能在大腦內縫入六條線，每條線含有數十個電極，在大腦內編織成腦機介面，將腦波傳輸到外部電腦。

發表會上的另一個亮點是一隻名叫葛楚（Gertrude）的小豬，因為兩個月前Neuralink成功在葛楚腦內植入公司最新研發的晶片，並持續透過晶片收集大腦數據，甚至能利用這些數據準確預測葛楚在跑步機上的四肢動態。

除了葛楚之外，發表會上還出現另外兩隻小豬，分別是從未植入晶片及曾經植入晶片又取出的對照組，但三隻小豬從外觀看來沒有明顯差異。穆斯克表示：「牠們和一般小豬一樣健康快樂。」

雖然現場觀眾無從得知三隻小豬是否真的快樂，但從小豬在台上四處走動吃飼料的情形來看，Neuralink的晶片植入技術確實令人驚豔。

穆斯克表示新一代晶片直徑僅23公厘，就像「在頭骨內裝一台線路很多的Fitbit運動手環」一樣。他表示：「說不定我的大腦也植入了晶片，你們永遠不會知道。」

史丹佛大學神經科學家史塔維斯基（Sergey Stavisky）表示，Neuralink自去年7月發表上一代晶片至今才過短短一年，無論晶片尺寸、電力管理及無線通訊技術都有驚人進展。

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