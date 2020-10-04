疫情催生機器人大軍
美國 福特「機器狗」巡廠
美國汽車大廠福特（Ford）近日向機器人設計公司波士頓動力（Boston Dynamics）租借兩台機器狗以進行工廠空間掃描，目的在於協助他們以更快速度、更少開銷調整產線。
這兩隻機器狗名為Fluffy和Spot，單價74,500美元，重量70磅（約31公斤）、配備五個鏡頭360度視角，因此在工廠內得以暢行無阻、避開所有障礙物。不僅如此，牠們還能攀爬樓梯、在滑溜地面維持穩定。
Spot通常與另一台機器Scouter一起行動，由配備輪子的Scouter載著它在工廠移動，遇到樓梯或空間狹小處才由Spot出馬，畢竟後者電池最多僅能撐90分鐘。兩台機器皆具備掃描能力。
福特利用Spot與Scouter對工廠進行掃描，以幫助工程師擬定工廠升級或改造計畫。福特7月底開始在密西根州斯特靈海茲（Sterling Heights）工廠進行機器測試，希望未來能完全取代人力測量。
福特數位工程經理戈德里斯（Mark Goderis）表示，人力掃描200萬平方英尺的工廠約需3～4周、成本約30萬美元，但機器人僅需一半時間，經費也省下不少。
Scouter能自主移動，但Spot仍需數位工程師操作以控制行動。福特預期，經過不斷修正後，兩台機器在10月中前應可彼此溝通以執行掃描任務。戈德里斯表示：「我們希望由機器人接手掃描的無聊工作，讓工程師轉而從事更有生產力工作。」
2017年，日本軟銀集團從谷歌手中收購波士頓動力。分析師認為，儘管從事機器人研發工作的公司不少，但其中以波士頓動力前景最令人期待。
自去年9月以來，波士頓動力共賣出或出租逾250台Spot。Spot大多用於營建或能源領域，但在新冠疫情爆發後，醫院也開始引進這台機器狗協助評估疑似染病民眾。
日本 「巨型戰警」幫超商上貨
日本高齡社會造成的勞工短缺問題存在多年，促使許多公司尋求科技彌補人力缺口。今年疫情爆發後日本實施社交距離限制，更加速民間企業套用自動化技術，例如全家（FamilyMart）及Lawson兩大便利商店就在今夏試用機器人店員。
位於東京市區的一家Lawson近日出現罕見奇觀，那就是當顧客走進店內消費時，看到一台身高超過200公分的機器人正在認真補貨。
這台名叫Model-T的機器人是由日本新創公司Telexistence開發，名稱源自20世紀初福特汽車首台量產汽車。Model-T擁有一身黑的修長外型，完全站立時高達213公分，靠底座平台的輪子移動，全身上下內建多個相機、麥克風及感應器，由人類操控員遠端操控。
Model-T與一般機器人最大差別在於，雙手各有三根手指靈活運作。Telexistence業務發展及營運主管小松表示：「Model-T能抓住、撿起並放下任何形狀及尺寸的物品，且不受位置侷限。」
以往在沃爾瑪或大型倉庫所使用的倉儲機器人，大多只能掃描架上庫存，或重複在同一位置拿起、放下同一類物品的動作，執行的任務種類相當有限，但Model-T能準確拿起瓶裝水、罐頭及杯麵等不同形狀、重量的商品。
這項優勢不只獲得Lawson青睞，全家也在8月開始試用Model-T，預計2022年前在日本22家門市採用機器人店員。
日本人力短缺的問題在便利商店尤其嚴重，除了許多偏鄉門市徵不到店員之外，都會門市也很難找到每天工時僅3～5小時的補貨員，但Model-T的遠端操控功能可望解決這個問題。
今年8月全家派人在Telexistence總部擔任遠端操控員，只要戴上虛擬實境（VR）頭套及手套，就能操控位在8公里外全家門市內的Model-T。全家發言人吉澤表示，一天當中只要一名操控員就能輪流操控多家門市的機器人，而門市只要雇用收銀員即可。
Telexistence目前並不打算銷售Model-T，而是以提供服務的方式定期向便利商店收費，因為Model-T補貨速度與人類相比還是略為遜色，但未來隨著人工智慧演進，Model-T可望完全自動化。
印度「醫院好朋友」牽線 染疫也能和親友互動
印度近日成為全球新冠肺炎疫情新震央，各大醫院都擠滿確診病患。印度醫院為了讓住院病患能與親友聯繫並降低感染風險，近日引進本地業者開發的機器人負責巡房。
位於新德里東南邊城市諾伊達（Noida）的亞薩斯專科醫院近日來了一位名叫「Mitra」的新進人員，每天在各樓層病房來回巡視，為住院病患提供服務，但Mitra並非一般護理師，而是一台機器人。
Mitra在印度語中是「朋友」的意思，因此他在病房的主要職責是讓隔離中的新冠肺炎確診病患能與親友保持聯絡。Mitra外觀與軟體銀行開發的Pepper有幾分相似，眼睛內建的臉部辨識技術能記憶人臉，讓它見到病患能主動打招呼，並透過胸部內建的觸控螢幕讓病患與親友進行視訊通話。
亞薩斯專科醫院醫生拉克韓帕爾（Dr. Arun Lakhanpal）表示：「新冠肺炎住院病患要花很長時間才能康復，這段期間病患最需要家人支持，無奈家人卻無法探病。」
亞薩斯專科醫院經營者蒂雅吉（Yatharth Tyagi）表示，醫院投資1百萬盧比（約1.4萬美元）向本地機器人開發商Invento Robotics買下一台Mitra，專門用來協助無法透過手機與親友聯繫的病患。
一名近日確診新冠肺炎的住院病患卡席（Makhanlal Qazi）表示，他主要透過Mitra和親友報告病情。他表示現在心情很愉快。
除了協助病患與家人聯繫之外，Mitra也能讓病患與心理諮商師或營養師視訊諮詢，降低醫護人員感染病毒的風險。
韓國 「鋼鐵酒保」服務超專業
新冠疫情席捲全球，保持社交距離在「後疫情時代」料成為常態。為免與顧客近距離接觸，由AI機器人取代真人服務的風潮吹進韓國餐飲業，出現機器人酒保，或由機器人擔任速食店員工已不足為奇。
韓國隨著疫情減緩放寬防疫措施，政府改為宣導所謂的「日常生活社交距離」，韓國的咖啡店與酒吧文化，也在機器人酒保出現後大翻轉。
在首爾的Coffee Bar K，高約183公分的機器人Cabo，穿著量身訂做的背心、打上領結，站在吧台後方為客人調製加冰塊的威士忌。
Cabo用韓語對客人說：「您看到了嗎？美麗的冰球做好了，請享用沁涼的威士忌。」
Cabo在2017年就初登場，但疫情爆發後，這類機器人的存在尤其重要，有助說服顧客重返酒吧等娛樂場所消費。
調酒師Choi Won-woo表示：「這類場所通常人滿為患，會讓顧客很焦慮。我認為由機器人代替我們做調酒服務，客人會比較放心。」
儘管機器人讓上門顧客安心，但有一點是機器人調酒師無法取代的。21歲大學生Moon Seong-eun說：「你不能和酒保閒聊，讓人頗為失望。上酒吧喝酒有一個好處，就是能跟酒保聊聊酒經，或是吐苦水說說心事。」
首爾知名的連鎖漢堡店No brand Burger，也做出有別其他速食店的創舉，店內主要員工是機器人。
從點餐到取餐，顧客無須和人面對面互動，只要在自助點餐機上點選菜單，付費後等待送餐機器人將他們的外帶餐點送到取餐區。
No brand Burger經理Bae Eunyoung解說整個流程：當顧客在點餐機上點餐後，訂單便傳送到廚房，自動化機器就會啟動幫麵包和漢堡排加熱。人類員工的任務是把製作好的漢堡添加配料然後包裝，再交由機器人送餐。
該名經理表示：「顧客不用跟員工直接接觸就能取餐。」值此新冠疫情大流行實施社交限制期間，這成了一大賣點。
（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）
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