美國汽車大廠福特（Ford）近日向機器人設計公司波士頓動力（Boston Dynamics）租借兩台機器狗以進行工廠空間掃描，目的在於協助他們以更快速度、更少開銷調整產線。

這兩隻機器狗名為Fluffy和Spot，單價74,500美元，重量70磅（約31公斤）、配備五個鏡頭360度視角，因此在工廠內得以暢行無阻、避開所有障礙物。不僅如此，牠們還能攀爬樓梯、在滑溜地面維持穩定。

Spot通常與另一台機器Scouter一起行動，由配備輪子的Scouter載著它在工廠移動，遇到樓梯或空間狹小處才由Spot出馬，畢竟後者電池最多僅能撐90分鐘。兩台機器皆具備掃描能力。

福特利用Spot與Scouter對工廠進行掃描，以幫助工程師擬定工廠升級或改造計畫。福特7月底開始在密西根州斯特靈海茲（Sterling Heights）工廠進行機器測試，希望未來能完全取代人力測量。

福特數位工程經理戈德里斯（Mark Goderis）表示，人力掃描200萬平方英尺的工廠約需3～4周、成本約30萬美元，但機器人僅需一半時間，經費也省下不少。

Scouter能自主移動，但Spot仍需數位工程師操作以控制行動。福特預期，經過不斷修正後，兩台機器在10月中前應可彼此溝通以執行掃描任務。戈德里斯表示：「我們希望由機器人接手掃描的無聊工作，讓工程師轉而從事更有生產力工作。」

2017年，日本軟銀集團從谷歌手中收購波士頓動力。分析師認為，儘管從事機器人研發工作的公司不少，但其中以波士頓動力前景最令人期待。

自去年9月以來，波士頓動力共賣出或出租逾250台Spot。Spot大多用於營建或能源領域，但在新冠疫情爆發後，醫院也開始引進這台機器狗協助評估疑似染病民眾。