疫苗研發急先鋒》牛津女學者吉爾伯特 火力全開

與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作的牛津大學新冠疫苗研發團隊，是由牛津大學女學者吉爾伯特（Sarah Gilbert）帶領。

儘管阿斯特捷利康於9月9日宣佈，由於英國一名受試者出現嚴重副作用，已暫停疫苗的第三期試驗，該公司執行長索里歐（Pascal Soriot）10日表示，疫苗仍有可能在年底時推出，取決於他們對該名受試者進行的安全評估進展。

吉爾伯特博士是科學界公認一流出色的疫苗學家，音樂造詣匪淺的她會演奏雙簧管，喜歡騎單車上班，還是三胞胎的母親。

吉爾伯特領導的牛津團隊，與英國阿斯特捷利康合作開發的候選新冠疫苗，定名為ChAdOx1 nCoV-19，在初步試驗階段有了成果，7月20日正式發表在權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。吉爾伯特及共同作者寫道：「ChAdOx1 nCoV-19呈現可接受的安全性總則（safety profile），同源推升（homologous boosting）增強了抗體反應。」這意味此候選疫苗會誘發免疫反應，有助人類對抗新冠病毒。

世界首屈一指的疫苗學家吉爾伯特，是牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）的疫苗學教授，詹納研究所是全球數一數二的疫苗研究中心，吉爾伯特同時也是詹納研究所旗下新創公司Vaccitech的共同創辦人。

長達15年以上的時間，吉爾伯特致力研發能激起免疫系統中T細胞（T cells）的疫苗，對瘧疾、流感、結核病等疾病的抗原產生免疫反應。

她的成就還包括開發流感及拉薩熱（Lassa Fever）、立百病毒（Nipah）、克里米雅–剛果出血熱（CCHF）、中東呼吸症候群（MERS）等新興疾病的疫苗。

吉爾伯特為首的牛津研究團隊，是採用黑猩猩身上的腺病毒（adenovirus）研製新冠疫苗。研究人員將新冠病毒表面的棘狀蛋白（spike protein）基因組，植入黑猩猩的感冒病毒，新冠病毒就是靠著棘狀蛋白入侵細胞。

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