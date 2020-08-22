大陸白手起家女富豪》藍思周群飛 抗壓性驚人

藍思科技董事長

周群飛創新求變 收購可成泰州廠

「藍思是lens的直譯，用湖南話來念就是『難死』。」綜觀全球手機玻璃女王、大陸白手起家女首富周群飛的奮鬥史，離不開創新求變特質，如今周群飛率領藍思科技收購可成泰州廠擬入局組裝，希望使藍思更有實力應對未來環境衝擊。



藍思科技董事長周群飛從打工妹躍升為女首富的經歷，是大陸最振奮人心的女性創業故事之一，湖南農村出身的湘妹子選擇前往深圳打工，在玻璃廠習得技術後選擇自行創業，領導公司獲得各大手機廠大單。2015年，藍思科技終於在深交所創業板上市，周群飛成為大陸女首富，至今仍是女富豪前列的常客。



這段經歷也是周群飛求變特質的寫照，不滿足於農村生活向外尋找挑戰，從員工做起再到白手起家成為老闆，從手表玻璃產品跳脫、掌握大趨勢拿下手機玻璃大單，如今進一步尋求公司業務轉變。



求變特質來自周群飛對獨特性的追求，據此前鳳凰衛視的專訪，周群飛曾表示，自己喜歡做跟別人不一樣的事，例如大陸女性汽車多選考僅能駕駛小型車的C牌，但她就要考能駕駛中型車的B牌。



也因為這種個性，周群飛能無懼且融入截然不同的環境，如當初離開湖南農村時是想往服裝設計領域發展，但最終進入玻璃產業，也盡力將技術做到最好，成為手機玻璃最好的設計者。在生活中，周群飛具備了老闆、妻子、母親等身份，她表示，很會轉換自己角色，知道在什麼位置時要做什麼事。



無論老闆還是人母，都要面對育兒難題，對其中一兒「藍思科技」，就連大陸國家主席習近平2013年造訪時，也曾好奇公司為何取名藍思。周群飛說，她取「藍思」有幾層意思，當初手機上主要採用的壓克力行業統稱lens，因希望公司成為國際品牌，所以從英文直譯。另外，藍思的「思」代表思考創新；而用湖南話來念，藍思會成為「難死」，她期許企業能持續、長壽的經營。



藍思科技在茁壯前確實也面臨過存亡關頭，公司初期獲得摩托羅拉手機大單沒多久後，競爭對手聯合原料商卡住原料供應，存貨與資金耗盡的周群飛曾一度有跳下香港地鐵站的衝動，但最終她扛住壓力，寫信給摩托羅拉高層闡述公司的技術優勢，終於獲得支持得以渡過難關。



周群飛成立藍思科技18年，商場上的激烈鬥爭及對於她自身的緋聞八卦不斷，但她展現出異於常人的抗壓性，尋求變化找到出路。如今的藍思科技遭遇到國際政治、疫情等黑天鵝，大環境裡手機需求衰退、材料挑戰，公司內部的負債率、客戶依賴程度等問題，需要周群飛再次創新、迎向挑戰求解。

領益智造創辦人

曾芳勤多領域展拳腳 創富寫傳奇

全球知名手機品牌的蘋果產業鏈中，廣為人知的當屬台積電或富士康等代工廠，但除了這些龍頭企業，仍有許多零組件供應商扮演關鍵角色，例如為各大手機廠商提供精密零組件的領益智造便是其一，該公司的創辦人便是號稱「中國鐵娘子」的曾芳勤。



1960年代出生的曾芳勤在創業前的生活可謂相當安穩，初期她在大陸國有企業深圳市遠洋漁業公司擔任副總經理，領著優渥的薪資，但她不甘於現狀，毅然放棄當時的鐵飯碗選擇赴美留學。畢業後，她先後在多家美國公司任職，並曾在美時精密（M&C）擔任中國區總經理。



在美時精密工作期間，曾芳勤首度接觸到有關精密機械領域，並產生極大的興趣，並於2006年辭職後創立領勝電子（領益智造的前身），開始其創業之路。



創業不久後，曾芳勤隨即拿下國際電信設備製造巨頭諾基亞的大單，在智慧手機的崛起勢頭中開始擴張生產線，並在5G、智慧家居、新能源車等領域大展拳腳。諾基亞淡出後，領勝電子並未受到太大衝擊，轉而成為蘋果智慧手機零部件供應商，曾芳勤也自然成為站在蘋果身後的女人。



隨著企業的發展，公司的缺點也開始顯現，2017年曾芳勤看中以材料元件為主營業務的江粉磁材，並以人民幣（下同）207.3億元併購江粉磁材，整合完畢後，公司更名為領益智造，並在深圳交易所成功上市，曾芳勤成為消費電子供應鏈中又一位創富傳奇人物，但領益智造卻接連遭遇了麻煩。



首先是2018年1月子公司東方亮彩不幸踩雷金立手機債務危機，接著當年7月又出現11億元巨額預付款下落不明的「黑天鵝」事件，儘管核心業務保持穩健，然而，領益智造在市場下行和業績風波中，股價跌去大半。



不過，曾芳勤立刻穩住陣腳，除了逐步退出邊緣業務，更集中精力發展主營業務，化解公司危機。此外，曾芳勤也透過對消費電子零部件產業鏈的整合，達成在精密機械、磁性材料等業務的多元發展，形成優勢互補。



對於領益智造未來發展方向，曾芳勤表示，除了通訊精密智造領域之外，公司也會向智慧家具、新能源汽車、智慧安防等領域拓展，努力將公司打造為全球領先的消費電子產品「一站式」高精密和小型化零件和模組的供應商。



目前領益智造已是全球領先的精密機械和磁性材料的供應商，與華為、蘋果、小米等手機品牌均有合作關係。得益於領益智造的成功，曾芳勤以530億元的身價名列「2020胡潤全球富豪榜」第270位，並位列富比世中國「最傑出商界女性排行榜」第31名。雖然她帶來的領益智造在知名度上不及董明珠的格力集團，但卻有著不輸於董明珠的實力與決心。

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