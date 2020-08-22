大陸白手起家女富豪》王來春 庫克也推崇

立訊精密董事長

王來春 富士康基層出身

白手起家的大陸代工大廠立訊精密董事長王來春，從一名富士康基層員工，成為身價高達人民幣（下同）580億元的女富豪，她的故事曾見諸不少媒體，不過近期最受矚目的是，王來春有望帶領立訊，成為蘋果公司在大陸的首家iPhone代工廠。



王來春於1967年出生於廣東省汕頭市的一戶農村家庭，國中未畢業就輟學回家務農，直到1988年富士康在大陸建立第一家工廠：深圳海洋電子插件廠（簡稱海洋電子），當年21歲的王來春決定離家到該廠應徵，順利成為海洋電子的首批員工。



王來春剛進入富士康時，只是一名普通的生產線工人，但公司同事開始發現王來春的過人之處，她不單完成工時內的工作，還會在休息時間選擇到工廠加班。



富士康在大陸快速發展時期，王來春也隨著公司一起快速成長，並積極向其他管理人員學習，「拚命三娘」的態度與優異的工作成績，讓王來春在富士康工作近10年後，連升三級於1998年當上課長，手下管理數千名員工，這是當時大陸員工在富士康的最高層級。



直到1999年，王來春認為富士康的規模愈來愈大，涉及領域愈來愈廣，更需要一個強大的協力廠商，於是她選擇離職創業，和兄長王來勝拿出所有積蓄，共同購買香港立訊公司的股權，主營各種電子連接線、連接器的研發、產銷。



儘管王來春的決定在當時不少人看來，是在與富士康搶生意，但富士康卻並沒有因此而打壓王來春，甚至一度在立訊的早期發展中提供不少支持與幫助。



2004年，王來春回到深圳創辦立訊精密，在公司管理上師法老東家富士康，6年後，這家公司順利在深交所掛牌上市。王來春曾經公開表示，公司從剛建廠的100多人，發展到如今的近萬人，雖然期間經歷過許多挫折，但堅持用所學到的一套管理模式來經營，事實證明它是正確的。



立訊精密前高層也對王來春的工作能力相當推崇，「商場如戰場，她能做到一些老闆做不到的事情」、「身段極為柔軟，手段極為高明，滲透力極強」。隨著立訊精密於2010年上市，王來春身價暴漲，當年就以34億元的財富，首度進入胡潤百富榜榜單，位居第426名。



早在2011年收購昆山聯滔電子時，立訊精密就切入蘋果供應鏈，成為iPad連接線的供應商。2017年12月，蘋果執行長庫克（Tim Cook）還專門到訪立訊位於昆山的工廠，並且在微博發文稱，「董事長王來春女士打造以人為本的卓越文化，我們很高興可以跟他們合作」。



2020年7月下旬，立訊精密宣布將以33億元全資收購緯創資通兩家全資子公司，若順利完成交易，立訊將成為蘋果公司首家大陸代工廠。

瑞聲科技董事長

吳春媛霸氣接單 苦盡甘來

大陸知名女企業家、「蘋概股」瑞聲科技董事長吳春媛，因行事超級低調，是外界眼中的「神秘富豪」，但瑞聲科技能成為iPhone最大揚聲器供應商，在全球擁有超過35％以上的市占率，吳春媛絕對是當中的關鍵人物。



吳春媛是江蘇武進馬杭人，畢業於常州衛生高等職業學校，和先生潘政民承襲公公潘忠多年來在聲學領域累積的經驗與技術，於1993年在深圳成立瑞聲科技。創業初期，夫婦倆過得相當辛苦，當時他們與員工一起租了四套房子，「三餐吃盒飯、晚上睡板房」，蝸居在深圳一個到處都是黃土路的工業村。



回想起往事，吳春媛說，自己從未感覺過苦，創業初期有時必須親自搬運貨物，但即便這樣，只要一家人在一起，任何困難都不覺得苦，也沒有什麼過不去的事情。



在90年代中期，手機巨頭不是蘋果，而是摩托羅拉，後者在當時擁有全球三分之一的手機市占率。一次摩托羅拉研發了一款摺疊手機，但在微型喇叭產品工藝更新上遇到瓶頸，當時摩托羅拉的供應商日本豐達，因為研發等投入成本太高拒絕合作，讓摩托羅拉相當頭痛。



那時在美發展的吳春媛夫婦，聽到此一消息後躍躍欲試。不過潘政民起初對要不要接大單相當猶豫，一方面是瑞聲當時技術水平無法達到摩托羅拉要求，另一方面摩托羅拉給的時間相當緊迫，要求必須15天內解決問題，否則不會給訂單。



在這個關鍵時刻，吳春媛堅決要求潘政民「要接」，在15天內夫婦倆發動一切可利用的資源，找到大陸頂尖聲學專家，夜以繼日工作，終於在規定時間內突破技術瓶頸，達到摩托羅拉的全部要求。



這一役，不只讓瑞聲拿下數億美元的訂單，還因為技術上取得突破，降低了成本，訂單利潤也跟著提升。另一方面，有了摩托羅拉這個大客戶背書，加上其低廉的價格供應，瑞聲迅速成為國際多家高端通信公司的供應商，現在蘋果、小米、華為都是其客戶，佔領全球聲學電器領域約35％市場，可說是微型聲學領域器材的製造霸主。



2020年2月，吳春媛夫婦以人民幣（下同）330億元的身家位列2020胡潤全球富豪榜第524名。隔月，胡潤公布2020全球白手起家女富豪榜，吳春媛以160億元財富位列排行榜第31名，較2019年再上升4個名次。近年來，吳春媛是大陸傑出女企業家和女富豪榜單的常客，正是對她的成就的最好肯定。

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