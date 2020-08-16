科技業父子檔 齊力打江山》遠東徐旭東徐國安

編按：俗話說：「打虎親兄弟、上陣父子兵」不似傳統產業子承父業的情況居多，台灣的科技業較多的案例都是專業經理人當道，但也有少數例外，看看這些科技業裡的父子檔又激盪出甚麼火花。

苦心栽培獨子 發揮創新專長

遠東集團的接班話題，始終是遠東旗下企業每年股東會上、外界談論及關注的焦點，雖然集團董事長徐旭東從未正面回應過接班議題，但這幾年來，徐旭東為獨子徐國安安排一連串的「培訓計畫」，可說是用心良苦。

徐國安曾就讀於徐旭東母校美國聖母大學，並取得伊利諾理工大學設計學院設計與創新方法碩士，然最讓外界津津樂道的是，徐國安自願在美國從軍，並且親自參與伊拉克戰爭的經歷，是少數甚至可說是唯一有過征戰沙場經驗的企業二代或企業三代。

七年前，徐國安擔任裕民航運副總，被視是徐旭東為徐國安安排的第一個在集團任職的職務，2014年，遠東集團首度成立「創新長」一職，由徐國安擔任，由於正是徐國安的專長，可視為專為徐國安量身打造的全新職位。2015年，徐國安進入遠傳電信擔任董事。2015年上海世界行動通訊大會（MWC），這是父子倆人首度聯袂出席國際重要場合，看得出徐旭東這幾年有計畫的讓徐國安的創新專長儘快在集團發揮影響力，以及讓徐國安熟悉遠東集團旗下200多家企業的龐大事業體的運作軌道的用心。

今年年初，遠東百貨信義店開幕時，徐國安親自操盤、花了四年洽談才成功引進蘋果旗艦店進駐，在科技圈成為談論話題，再度讓各界見識到徐國安獨當一面的能力。

近幾年，隨著數位化及5G時代來臨，「轉型」、「發展新經濟」成為遠東集團旗下各大企業最重要的策略主軸之一，徐旭東如何透過創新轉型、及e化、M化過程，讓旗下200多家企業「轉骨」再成長，在徐旭東的期望中、徐國安這位「創新長」將扮演重要角色 。

【科技業父子檔 齊力打江山 】專題報導

光寶科宋恭源、宋明峰 同樣熱愛運動 同樣低調務實

義隆電葉儀皓、葉宗穎 畢業即加入 老爸的得力助手

台達電鄭崇華、鄭平 一快一慢 管理風格大不相同

宏碁施振榮、施宣輝 父子倆聯手 讓大船重上航道