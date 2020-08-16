科技業父子檔》宏碁施振榮、施宣輝

編按：俗話說：「打虎親兄弟、上陣父子兵」不似傳統產業子承父業的情況居多，台灣的科技業較多的案例都是專業經理人當道，但也有少數例外，看看這些科技業裡的父子檔又激盪出甚麼火花。

父子倆聯手 讓大船重上航道

宏碁集團創辦人施振榮於去年7月底宣布正式啟動「股權接班傳承」、讓長子施宣輝首度進入宏碁董事會，迄今已屆滿一周年。

回溯施宣輝的事業路，一開始與父親施振榮似乎沒有太直接的連結。

在美國取得南加州大學電機博士學位後，施宣輝並未進入當時在全球PC產業位居前幾大品牌的宏碁集團，而是選擇和父親一樣、以創業起步。包括從事IC設計相關的影音多媒體技術研發公司智輝研發，及後來加入以研發指紋辨識晶片、軟體及加密軟體為主的神盾公司，再到與德國團隊共同創立專為車廠打造的汽車遠端軟體更新平台Advance Telematic Systems等。

直至2011年7月，宏碁併購雲端服務公司iGware，亟需熟悉雲端發展的人才，施宣輝在時任董、總的王振堂與翁健仁的延攬下，才加入宏碁、後成為雲端技術事業群的負責人。每每回憶起這段，施振榮總笑著說，他在受到請託後，還是先問過夫人葉紫華、獲得夫人同意後，才將訊息轉給施宣輝、讓他自己考慮。

似乎也就是在宏碁營運跌到谷底之際，父子倆才真正開始有一起胼手胝足在宏碁共同打拚的時光。

2013年底宏碁啟動三度再造，施振榮及黃少華兩位元老級創辦人，不得不回鍋宏碁、想辦法讓大船重新找到航道。而施宣輝也在2014年初，以雲端技術相關事業群的負責人，接下新成立的自建雲暨智慧產品事業群總經理，帶領宏碁在新事業中的雲端軟實力發展。

而由他主導的自建雲相關新事業體，也總算在歷經初期的發散、尋向到逐步集中業務，整整沉潛5年多後，在他去年8月正式卸下集團內的管理職、成為董事前交出回收成果，包括成功將其主導的安碁資訊及智聯服務兩家子公司，推向上市櫃、成為集團旗下的小金雞潛力股。

儘管施宣輝也自剖，作為施振榮的兒子、他認為自己還不算稱職，但他希望能成為「最懂這個產業的董事」、達成父親的期許，未來他也將代表施家、繼續成為長期並穩定支持宏碁專業經理團隊的力量。

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