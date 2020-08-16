科技業父子檔》台達電鄭崇華、鄭平

編按：俗話說：「打虎親兄弟、上陣父子兵」不似傳統產業子承父業的情況居多，台灣的科技業較多的案例都是專業經理人當道，但也有少數例外，看看這些科技業裡的父子檔又激盪出甚麼火花。

一快一慢 管理風格大不相同

2012年中、台達電創辦人鄭崇華退休，由長子鄭平一肩挑起執行長的擔子，不過父子倆的管理風格大不同，鄭崇華是對技術直覺敏銳、即知即行、先做再說的大將軍，鄭平則是很有耐性、願意花時間溝通，也會定期諮詢外部管理顧問公司。

鄭崇華一手創立台達電，不過他沒有干涉兒子的志向，鄭平自己也說過，看到爸爸每天為了公司奔波，他曾下定決心不進台達電，而且他愛動物，所以高中畢業就遠赴屏東農專（已更名為屏科大）讀養殖科，畢業、當兵之後便去泰國開養蝦場，可是創業不順，已經成家、有孩子要養的鄭平壓力不輕，當時台達電轉投資公司泰達電董事長黃光明，見到鄭平有困難、問他要不要到泰達電上班，鄭平才進入台達電工作。

由於鄭平非本科出生，到泰達電工作只能先從生產線最基層的職務做起，在工廠一路歷練、做到泰達電廠長之後，轉赴台達電中國區工作，整頓台達電幾個中國廠區整頓、打下自動化基礎，在接班之前，已經在台達電做了20多年，是台達電中國區總裁、也是品牌長。

鄭崇華、鄭平雖然是父子，鄭平在台達電內的領導風格、做事方法，與父親鄭崇華大不相同。工程師出身的鄭崇華，對技術十分熱衷、對新的產品與技術趨勢很敏銳，很多事都是先做再說，相較之下，鄭平非技術出身，做決策之前必定多方諮詢，也會請外部的管理顧問公司幫忙。

由於鄭崇華令出必行、行事頗有大將軍的風範，內部溝通時以下命令的方式為主，也比較急躁些，鄭平卻是耐心滿點、不厭其煩，講一遍不成，他會花時間講兩遍、三遍、四遍，一直「磨」到對方點頭為止。

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