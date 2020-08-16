科技業父子檔》義隆電葉儀皓、葉宗穎

編按：俗話說：「打虎親兄弟、上陣父子兵」不似傳統產業子承父業的情況居多，台灣的科技業較多的案例都是專業經理人當道，但也有少數例外，看看這些科技業裡的父子檔又激盪出甚麼火花。

畢業即加入 老爸的得力助手

IC設計廠義隆2020年以來在居家辦公、遠端教育商機帶動下，季度業績屢屢繳出歷史新高的亮眼成績單，這除了在董事長葉儀皓的帶領之下，幕後更有其兒子葉宗穎的一臂之力助攻，在IC設計產業界當中成為父子檔齊力打拚的佳話。

義隆以觸控IC、觸控板模組等產品在筆電產業界當中打下一片江山，2020年成功搭上居家辦公、遠端教育掀起的筆電市場高速成長列車，當中的公司總舵手無疑是葉儀皓，負責掌管研發、營運等重要方向，使義隆在筆電IC設計市場當中占有一席之地。

不過，除了優秀的總舵手之外，事實上背後還有一位負責掌管市場行銷的輔佐者葉宗穎，他正是葉儀皓的兒子。據了解，葉宗穎在美國加州大學聖地牙哥分校雙主修經濟學、電機學，畢業後便返台加入義隆行列，目前職務為董事長特助及市場行銷主管。

葉宗穎表示，自己加入義隆已經超過十年時間，在產品出貨前的市場行銷皆是由他掌管，必須跑遍各大筆電客戶。他透露，就連下班時間，也持續與父親討論公司營運事務，當初剛進義隆電工作時，父親也告訴他若能力不及，還是會把他開除，他打趣地說「父親還蠻嚴格的」，但其實這樣對自己也有所幫助，畢竟能有這樣的環境學習，不是每個人都有的機會。

葉宗穎談起技術、營運，已有大將之風，與草莓族一詞完全無法連結，隨著義隆持續繳出營運亮眼成績單，更讓葉儀皓、葉宗穎父子檔共同打拚的美名持續在IC設計產業中流傳。

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