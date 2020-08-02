白宮衛生顧問佛奇

進諫川普招官批 卻獲美民眾信賴

由於美國新冠肺炎疫情未見紓緩，美國總統川普與白宮衛生顧問佛奇（Anthony Fauci）之間衝突升高，包括貿易顧問納瓦羅等人紛紛鎖定這位防疫專家進行攻擊，部分官員放大檢視他過去發言並批評他「防疫觀點過於狹隘」。但佛奇秉持公衛專業、直言敢說的個性，令他深獲美國民眾信賴。



佛奇曾多次反駁川普對於疫情的看法，直言「美國防疫做得不好」，引來川普不滿反擊，「他是好人但犯了很多錯」，甚至傳出有意開除他的消息。納瓦羅附和表示，他對於佛奇建議抱持戒慎懷疑態度。



美國衛生及公共服務部（HHS）助理部長賈諾（Brett Giroir）日前指出，他相當尊敬佛奇，但這不代表他永遠是對的。他表示：「佛奇從狹隘的公共衛生觀點看事情，不見得能考慮到整體國家利益，這一點他自己也承認。」



白宮亦提供一份清單，裡頭列出佛奇過去發言，重點放在他對於戴口罩的建議反覆不一、錯估新冠疫情發展，試圖削弱他的專業性，但此攻擊手法也引來外界批評如同鎖定政敵打負面選戰。



這份清單宣稱佛奇過去言論謬誤，但經媒體檢驗充其量只能說是不夠精確。比方說，報告質疑佛奇2月時建議美國民眾維持正常生活、不必做出任何改變，卻省略他說「情況可能變化」的言論。



此外，佛奇3月時反對戴口罩的建議，但報告漏掉「遭感染者應配戴」的片段，且他本人後來引用研究澄清，當時是基於口罩缺乏、須保留給醫療人員而作出此建議。



儘管白宮方面火力全開攻擊佛奇，但美國民眾仍對他的專業保持高度信心。據紐約時報與錫耶納大學（Siena College）6月底民調顯示，美國約67％受訪者信任佛奇防疫作為，但僅有26％的人信任川普。



佛奇自1984年以來便擔任國家過敏與傳染病研究所（NIAID）主任 ，期間協助六屆總統處理公衛危機，更是美國對抗愛滋病毒的幕後功臣。

法國前總理菲力普

防疫功高震主 下台即遭調查

法國前總理菲力普（Edouard Philippe）先前因防疫有功備受民眾信賴，民意支持度甚至超越總統馬克宏。他7月初因執政黨地方選舉大敗而內閣總辭，未料下台後遭到法院調查，試圖查明他在疫情期間是否涉及失職。



自3月中疫情爆發以來，法國共和國法院（CJR）共接獲90起不滿政府防疫措施的申訴，因此針對菲力普展開調查，重點放在他擔任總理期間是否「抗疫失敗」。若遭到定罪的話，他可能面臨兩年牢獄之災與罰款。除了菲力普外，現任與前任衛生部長韋朗（Olivier Veran）、布辛（Agnes Buzyn）也在調查之列。



這些申訴來自於新冠肺炎病患、醫護人員、警察與監獄單位等，這群人不滿疫情期間口罩與救護裝備短缺，導致他們性命暴露於危險之中。在這90起投訴中，44起遭到撤銷，37起仍在調查中。



面對疫情應對不力的指控，菲力普表示「將提供一切必要資訊給調查單位」，務必讓大家了解他與政府如何做出抗疫決策與行動。



事實上，抗疫表現曾讓菲力普支持度攀升，甚至超越任命他擔任總理的馬克宏。據民調機構Ifop的6月調查顯示，菲力普的民意支持度高達50％，遠勝過馬克宏的38％。



外界盛傳，馬克宏為了確保自己2022年能順利連任總統，因此想方設法撤換菲力普。他7月初提出內閣總辭後，法國總統府立刻同意批准。



研調機構Teneo董事總經理巴羅佐（Antonio Barroso）表示：「馬克宏面臨到兩難抉擇。新冠肺炎危機讓菲力普聲望攀升，撤換他可能引起大眾負面觀感。」



巴羅佐指出，菲力普政治立場中間偏右，擔任總理令他全國知名度大開。若馬克宏不更換總理的話，那根本無從擴大他的選票基礎。

「東京女帝」小池百合子

連任後疫情飆高 東奧成最大挑戰

日本東京都知事小池百合子防疫有成深獲肯定，以近六成的壓倒性得票率順利連任，不敗「東京女帝」的政治地位更加穩固，甚至有望更上層樓成為日本第一位女首相。但她連任後東京疫情持續升溫，確診數屢創新高，能否成功抗疫並讓明年東奧如期舉行，成了她第二任期的最大挑戰。



7月5日投票的東京都知事選舉，結果小池以59.7％得票率，碾壓眾家對手成功連任。



但高票連任的小池將面臨更艱鉅的任務，儘管日本5月底就解除全國緊急狀態，東京的疫情仍不見降溫。在知事選舉投票前，東京單日新冠肺炎確診數短短3天內就增加近1倍，7月23日更創下單日新增確診人數366例的新高紀錄。



29日東京染疫數又新增250例，連續21天單日確診數破百。小池表示，東京考慮另闢醫療設施專門處理二次疫情。



延至明年7月的東京奧運能否順利揭幕，無疑是小池的另一大挑戰。小池一再矢言會舉辦安全的奧運和帕運，她主張簡化奧運規格以最小成本舉辦，縮減比賽項目，限制觀眾及國際觀光客人數。



然而日本經濟陷入戰後以來最嚴重衰退之際，東京居民大多傾向將奧運再往後延或索性取消不辦。



儘管東京疫情不降反升，小池這位史上首位女性東京都知事的聲望依然居高不下，從她以壓倒性姿態連任便可窺知。小池經常開記者會並廣泛運用社群媒體，與社會大眾做直接溝通，反觀首相安倍晉三領導的中央政府防疫慢半拍，回應搔不到癢處形成強烈對比。



外界已揣測小池是否會挾連任的高人氣重返全國性政治舞台，成就日本首位女性總理大臣的歷史地位，不過她近期否認有此打算。

菲國總統杜特蒂

為了籌疫苗 親美轉親中

菲律賓疫情近期升溫，總統杜特蒂7月27日發表年度國情咨文時，仍辯稱政府嚴格的防疫措施有成效，他也提到親自向中國國家主席習近平開口求助疫苗。相較年初宣布終止與美國簽署的《軍事互訪協議》，杜特蒂似乎由原本的親美立場，轉為向中國靠攏。



杜特蒂表示，菲國實施堪稱全世界最嚴苛的防疫封鎖措施，或許對經濟有傷害，但讓130萬至350萬菲人避免染疫，像美國等倉促解封的國家都吃足苦頭。



菲國政府遲至6月1日才開始放寬防疫限制，但自此之後疫情明顯升溫，新冠肺炎確診人數激增3倍達82,040例，死亡人數飆升逾一倍到1,945人。杜特蒂坦承菲國檢測能力不足。



因此，杜特蒂堅持菲國在取得新冠疫苗前，不會讓學校復學。他聲稱上周已向中國領導人習近平開口求助，若是北京當局在開發新冠疫苗上有重大突破，希望能讓菲律賓優先取得疫苗。



面對中國聲索南海主權，杜特蒂卻未施壓北京遵守2016年國際仲裁結果，他坦承這麼做是避免走向戰爭，菲國無力承擔開戰後的代價。



杜特蒂政府的官員透露，菲國只盼確保取得疫苗，哪一個強權國家率先開發出疫苗都無所謂，即便對方是美國。然而杜特蒂主政後，美菲關係變得暗潮洶湧。



杜特蒂在今年2月宣布，退出1998年與美國簽署的《軍事互訪協定》（Visiting Forces Agreement，VFA），VFA被視為美菲軍事結盟的基石。該協定原訂在美國接獲通知的180天後終止，但6月初杜特蒂以疫情影響該地區政治及其他發展為由，推翻為期6個月的終止程序。



在野黨議員及市場投資人，原本期盼杜特蒂在國情咨文中揭示振興經濟方案，挽救數百萬因疫情流失的就業機會，緩和疫情對經濟的損害，但他對這些迫切議題著墨不多，引來輿論批評。

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