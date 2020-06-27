迫降失敗！南北韓 新冷戰再起

今年是韓戰爆發70周年（1950年6月25日～1953年7月27日），一度出現和解曙光的兩韓情勢，近期卻急轉直下，朝鮮半島的新冷戰呼之欲出。



韓朝聯辦炸毀 各國忙於抗疫 朝鮮半島局勢陷入僵局

2018年4月27日兩韓領導人在板門店舉行歷史性峰會，同年9月20日移師平壤二度峰會，接著2019年6月30日兩韓與美國總統川普在板門店開會。這三次峰會讓韓半島沉浸在前所未有的和平氛圍當中，去年12月大熱韓劇《愛的迫降》適時推出，營造兩韓終將統一的幸福願景。



戲劇雖然浪漫，現實卻是冷酷的。本月16日下午，北韓以不滿南韓坐視脫北者團體向北韓散發傳單為由，突然炸毀位於北韓境內開城工業區的韓朝聯絡辦公室（聯辦），並表示將在金剛山旅遊地區和開城工業園區重新部署兵力，且重啟西海地區軍事演習。不過短短兩年，南北韓再次進入冷戰時代。



北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正本月4日發表談話，用「垃圾」、「人渣」等字眼，強烈譴責脫北者團體，並要求韓方領導人應在講話中就此道歉、反省，並承諾防止類似事件重演。



緊接著在13日，金與正再度發表談話，稱不久後，南韓將會看到毫無用處的韓朝聯辦坍塌成一片廢墟。韓媒報導，金與正發表談話後，朝軍便迅速將炸藥裝運到該處大樓，三天後將象徵韓朝合作的聯辦炸毀。



事實上，自從去年6月板門店川金會之後，美國與北韓的去核化談判一直沒有進展，南韓總統文在寅被排擠在美朝對談之外。



雪上加霜的是，新冠肺炎疫情在全球蔓延，各國忙於抗疫，外交工作完全停頓，北韓根本沒有露臉講話的機會。今年來，北韓曾數度試射飛行器，但國際社會也是漠不關心。



今年3月5日青瓦台表示，文在寅和金正恩日前互致親筆信，討論抗疫和半島局勢。為韓朝領導人今年以來首次相互致函。青瓦台官員強調，金正恩表達了對文在寅一如繼往的友誼和信任，一心希望互致親筆信能成為雙方重啟對話與合作的契機。



沒想到，4月間國際媒體盛傳金正恩於12日接受心血管系統手術，術後病情危急、甚至亡故。



神隱三周後，北韓官媒報導，金正恩5月2日出席順天磷肥廠竣工儀式，24日又主持召開勞動黨第七屆中央軍委會第四次擴大會議，粉碎他重病的傳言。



雖然有人認為公開露面的金正恩是替身，具有「白頭山血統」的胞妹金與正趁勢崛起。



姑且不論金正恩的生死之謎，在疫情嚴峻的情勢下，文在寅與金正恩手牽手在板門店邊境來來回回的歷史鏡頭，短期內怕是難以再見。

金與正（左）對於南韓事務向來涉入甚深，曾作為北韓特使訪問南韓，並與南韓總統文在寅共進午餐，扮演傳遞半島和平的親善大使。圖／美聯社

金與正對韓態度 硬起來

近月來，隨著北韓領導人金正恩傳出健康問題的同時，其胞妹金與正單獨躍上國際舞台，成為對南韓事務的唯一發言人，展現她強悍的一面。

金與正對於南韓事務向來涉入甚深。2018年2月平昌冬奧開幕前，她作為北韓特使訪問南韓，成為「白頭山血統」繼承人首次訪韓。

當時，金與正和南韓總統文在寅在青瓦臺共進午餐，轉交金正恩親筆信。參訪的最後一天，總統秘書室長等人為金與正一行舉辦非正式的歡送晚宴，她還說希望統一的一天提前來到，能在平壤再次見到大家，扮演著傳遞半島和平的親善大使。



但從今年年初起，金與正開始扳起臉來狠嗆南韓。3月3日，金與正以自己做為勞動黨中央委員會第一副部長的名義發表題為「對青瓦台的低級思維表示驚愕」的談話，就南韓有關涉朝言論，提出強烈的批評。



6月4日，金與正在北韓官媒痛罵對北韓散發傳單的脫北者團體是「垃圾」、「人渣」。接著又在17日發表談話，譴責南韓總統文在寅日前在青瓦臺會議的發言及《六一五宣言》20周年講話是「一派胡言，無恥」。



金與正少首次成為國際媒體焦點是2018年4月27日兩韓領導人在板門店舉行歷史性峰會，金正恩接過由她遞過來的筆在和平之家來賓簿上簽名。外界普遍認為，北韓自己帶筆，以免被人下毒。金正恩當時就表示，金與正未來會在韓朝關係方面發揮重要作用。



同年9月移師平壤舉行的首腦會談，金與正亦近距離負責禮賓的工作，善盡「一點紅」的和緩氣氛作用。



但是，2019年2月28日美國總統川普與金正恩在越南河內舉行的歷史性會晤不歡而散，負責峰會事宜的金與正據傳也遭到冷凍，在會後舉行的勞動黨全會上被解除政治局候選委員的職務。



直到同年6月30日，川普與金正恩在板門店二次會晤，算是取得正面結果，金與正才被解凍。今年4月11日金正恩主持召開勞動黨政治局會議，金與正再次被選為政治局候選委員，彰顯她在制定對內對外路線等方面擔任重要角色。