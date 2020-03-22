陳其邁除夕坐鎮台北 一通電話催生官民合作

1月24日除夕當天，家家戶戶正準備團圓飯之際，醫師、公衛出身的行政院副院長陳其邁驚覺國內儲備口罩發放速度太快，加上過年工廠沒開工，過年後恐面臨沒有口罩窘境，做事向來「緊緊緊」（快快快）的他，一通電話打給經濟部長沈榮津，就這樣催生了「口罩國家隊」。



去年底大陸新冠肺炎疫情爆發，1月20日武漢以外北京、深圳出現確診病例，疫情持續擴大，且出現社區感染，中央疫情指揮中心當天三級開設，1月22日台灣出現首起境外移入個案，民眾開始恐慌、搶購口罩，指揮中心宣布，22、23日各釋出100萬片口罩至超商販賣，並強調「口罩數量充足」。



23日武漢封城，四大超商口罩一上架火速被搶空，「一罩難求」。當天指揮中心升至二級開設，由衛福部長陳時中擔任指揮官。眼看庫存4,500萬片口罩發放太快，又遇上過年，除夕當天陳其邁白天坐鎮台北思考如何增加口罩供應，焦慮和沈榮津通電話，請他聯絡廠商，拜託在過年期間加班製造口罩。



當時大家還未意識疫情嚴重性，就算發加班費，也沒人願意上班。過年那幾天，陳其邁每天都和沈榮津電話熱線，為了口罩兩人都睡不著覺。後來行政團隊發現一個盲點，就是過去因應不時之需，都採庫存口罩方式，且大部分仰賴從中國大陸進口。



於是，行政院決定改變策略，自己買機器、庫存原料，自己口罩自己做，初三研議後，火速請經長去買機器，調查原物料。



初四等到沈榮津的好消息，經長已跟廠商談好，一口氣下訂60台機器，一台300萬元，初六開工後就加緊製造，除既有口罩產能從日產188萬片提升到400萬片外，60條產線要十萬火急組裝。陳其邁叫沈榮津趕緊湊錢付訂金，先把機器訂下來，隨後向蘇貞昌院長報告後，動用第二預備金1.8億元應急。



值得一提的是，組成這60台機器團隊，背後有一段感人的故事。這個團隊是由不同零組件業者組成，進駐位於五股廠房，他們分工協力組成一台台口罩機。為讓口罩產線儘速完成，自過年開始就自動自發不停工，一早上工後就到晚間10點、甚至凌晨1或2點，吃住就近、日夜趕工，只為了按時將每一台口罩機交到口罩生產廠商手上。



2月3日指揮中心宣布口罩實名制販售，3月9日60台機器全部交貨，每天新增產能600萬片，加上既有400萬片產能，每日產量達1,000萬片。眼看全球都鬧口罩荒，陳其邁再度超前部署，請經濟部再增購30條產線，每天再加碼300萬片產量，台灣日產1,300萬片，將成全球第二大口罩生產國。



2月27日陳其邁特別到五股廠房向團隊致謝，經過蜿蜒山路後抵達廠房，當他看到裡面員工穿著五顏六色、不同廠商制服，相當好奇，一問之下，才知他們是來不同廠家的各路英雄好漢，他向廠商三鞠躬致謝，稱他們是「口罩國家隊」。

行政院副院長陳其邁（右）與經濟部長沈榮津（左）訪視口罩工廠。圖／行政院辦公室提供

沈榮津超前部署 完成不可能的任務

「不眠不休」就是經長沈榮津過年期間，為生產口罩，披星戴月四處奔走的最佳寫照。而組織口罩國家隊，從無到有，打響台灣MIT的招牌，台灣口罩超前部署，備受各國羨慕，沈榮津的領兵作戰，功不可沒。



為提升防疫口罩產能，這位年近70歲的歐吉桑，一天工作十多個小時，平日坐鎮經濟部指揮調度，周六、日奔波各個口罩廠，親力親為緊盯口罩產能，他堅毅的決心，不容打折的貫徹，深深烙印在口罩業者心中，投以最大產能來回報。



生產口罩，人力、機器、材料及人才四大項缺一不可。2月上旬為口罩機組裝，從找尋機械業、口罩原料到物流等關鍵企業時，孰悉產業生態的沈榮津一通電話打給廠商，還沒開口，對方就直接說「我們願意幫忙！」



經濟部編列1.8億元，購置60部口罩機台，由位於新北的權和、長宏兩家機械業負責製造。最近一個半月來，來自各地工具機業者車輛進出五股口罩機製造基地，例如上銀科技、台灣瀧澤、東台精機、哈伯精密等，都是國家隊的一員。



有趣的是，這二家口罩製造機的黑手師傅不過十來位，但來自不同工具機業高達約百人，有的是技術菁英、專案經理、老員工，甚至上市櫃老闆，各家身穿自家制服，形成特殊的壯觀場景。



一位官員透露，製造口罩機過程有很多不為人知的故事，百來位菁英必須和少數黑手共事，或聽其下達指令，平日競爭的工具機業者，全部聚集在一處，但各公司政策、技術、文化不同，卻都想在國家隊展現出最大的貢獻，過程中難免有很多問題，但瑕不掩瑜，最終在25天內完成交機，較原本需半年期程大幅縮短。事後每家業者都回憶說：「真是難得的經驗」。



高明精機總經理張仕育的藝人老婆殷琦，就曾數度到組裝基地探班，她親眼看到70歲「阿伯」沈榮津不假辭色盯著生產線，拿張板凳就坐在組裝基地，一盯就到晚上11點多，有時待到凌晨1點，才跟大家一起下班。



除口罩外，台灣防護衣增產靠的也是紡織國家隊。指揮中心物資組敲定3月底要增加100萬件隔離衣、10萬件防護衣，為此，紡織上下游、業界學界與研究單位全面動員。官員說，過往防護衣材料只有一家國際大廠擁有，但台灣突破限制。



「我們有這樣的技術！」經濟部找上紡織研究所詢問，立馬得到好消息，經濟部分頭去找紡織業洽談技術轉移，有了技術、原料，但台灣紡織廠產能，被100萬件隔離衣訂單塞滿，還好有業者願意暫停海外產線，原料空運至該國秘密生產，讓10萬件防護衣在3月底交貨。



一通電話、一句我願意幫忙，編織台灣防疫網，靠的是官員們口中「史上最強歐吉桑」沈榮津的穿針引線，他事必躬親、注重細節數字，把經濟部同仁操得人仰馬翻，為的就是使命必達，完成超前部署的不可能任務。

丁彥哲積極任事 打響品牌力

偌大的酒廠裡，生產線宛如磁鐵般，把一個個深褐色酒瓶往上吸，先注入液體、封裝、再放到儲藏區。一排排玻璃酒瓶在運輸帶上彼此碰撞、在工廠內上演一場又一場的交響樂，這些都是75％防疫酒精。



「身為國營事業，台菸酒在防疫國家隊絕不缺席。」台菸酒董事長丁彥哲透露，大年初二（1月26日），眼見大陸武漢封城，疫情快速擴散，就有加入防疫國家隊的想法，當時他先盤點台菸酒原料安全庫存，主動向行政院「請命」增產防疫酒精。



丁彥哲三天完成盤點，新春開工後，隆田酒廠採三班調度，95度酒精每批倍增至6,600打，通路也擴大至連鎖藥局、藥妝店等。不料，短短幾天疫情大爆發，台菸酒接獲指揮中心指示，和台糖投入生產75％防疫用酒精。



一接獲指令，丁彥哲立即將製酒暫停，改為生產防疫酒精，瓶子就近取用蔘茸酒、紹興酒酒瓶，並將酒廠生產設備等規定專案送食藥署鬆綁，加入防疫大作戰。



可別以為「酒精取代製酒」一句話就可生產，除了法規，還有酒標、箱子、搬運及通路等，一切都得重來，讓丁彥哲傷透腦筋，加上食藥署每天詢問供應酒精數量，員工形容，那幾天丁彥哲臉上眉宇深鎖，不似往日一派輕鬆。



不僅生產壓力大，學校2月底開學，台菸酒雖已預留，但各縣市仍透過各方關切，丁彥哲每天電話接不完，承受諸多不為人知的壓力。



生產防疫酒精過程十分繁瑣，卻馬虎不得。因75％屬高度易燃物，逾400公升運送比照化學品，要用特殊載運車，還要申請路權；另紙箱不能沿用既有酒類紙箱，以免民眾誤飲；因人潮過多通路需擴大，包括健保特約藥局、四大超商，全聯、美聯社等，全省已逾2萬個。



第一家投入生產就是台南隆田酒廠，隆田原本就有生產95％酒精經驗，很快上手。但逐步擴大至其他酒廠時，不少員工第一反映是：「不會有危險嗎？」尤其宜蘭酒廠，十年前酒槽曾發生爆炸意外，怵目驚心場景員工餘悸猶存。



高濃度酒精有安全性問題，丁彥哲當然要先保障員工人身安全，他要求各酒廠遵守完全通風、徹底遠離火花、定時檢驗空氣中酒精濃度等三大原則。除隆田外，屏東、宜蘭、花蓮、台中、嘉義等六大酒廠皆投入生產行列，已衝刺至800萬瓶以上。



儘管台菸酒面臨國家隊考驗，但丁彥哲自豪地說：「台菸酒成功展現了品質與信賴感。」不僅成功打響品牌形象，也重新擦亮百年老店招牌。

總統蔡英文（左四）與台灣菸酒公司董事長丁彥哲（左二）視察台南隆田酒廠防疫酒精產線。圖／台灣菸酒公司提供

糖蜜變酒精 陳昭義很給力

2月12日清晨6時許，台糖董事長陳昭義接到一通電話，匆匆忙忙整裝到高鐵台南站，搭六點多的班車，趕赴台北中央疫情指揮中心防疫物資組開會。由於75％防疫酒精一瓶難求，中央找來台菸酒和台糖二家國營事業，加入抗疫國家隊。



鮮少人知道，台糖製糖的副產品糖蜜，早在日據時代就是用來生產酒精，二次大戰期間用來替代汽油供飛機使用，台菸酒近來缺乏原料，考慮向台糖求援。台糖現有95度酒精產線，酒槽容量不如台菸酒大，且沒有75％高濃度酒精的防爆設備生產環境，投資緩不濟急。



接獲命令後，陳昭義第一件事就是找合格代工廠生產，其次找瓶子，曾任工業局長的他，透過老東家幫忙尋找瓶子工廠，但時間太倉卒，不得已應急使用1號PE塑膠瓶，不是合格的2號、5號。最後要找噴頭，但廠商無法供貨，首批應急酒精沒有噴頭。



有了瓶子，沒有酒精原料，巧婦難為無米炊。台糖手上原料有限，產能無法全開，好在年初有向國外下單，但4月上旬1,000公秉酒精原料進口後，才能加大產能。



陳昭義一路調整策略，從覆蓋率思考，搶在台菸酒之前，率先生產50cc小瓶裝酒精上市，不但讓更多人買得到，又不消耗太多原料，惟生產10天後，就因瓶子斷貨停產。



台糖近期將暫停對散客供應95度食用酒精，全力衝刺防疫酒精，日產能將從每天3萬瓶衝刺至7萬瓶，讓更多人買得到。相較主力部隊台菸酒日產能20萬瓶，陳昭義自嘲說「台糖只是小咖」。



即使是國家隊小小螺絲釘，台糖發揮創意，委外代工生產濕紙巾酒精擦，每周生產六萬包，有學生家長就向陳昭義反映非常實用，一包十片裝，小孩不論去補習班或學校，都很方便攜帶及消毒。獲得民眾肯定，陳昭義心裡注入一股暖流。



特別的是，台糖不經手防疫酒精，代工廠產出酒精，全家、家樂福及全聯等賣場貨車，直拉從工廠載走，台糖不敢要求保留，員工說，如此減低為特定人或民代「開後門」的壓力。迄今50cc小瓶裝停產，陳昭義連個影子都沒看過，更別說將商品存檔，見證加入防疫國家隊的歷史一刻。



有趣的插曲是，媒體需求請台糖拿現貨拍照，台糖只能苦笑聳肩說「抱歉了，防疫酒精是工廠直送賣場」，就連台糖董事反映買不到，陳昭義也只能商請員工幫忙買，員工排隊一次一瓶，跑了數個據點，勉強買到二、三瓶交差。寧可不經手防疫物資，陳昭義就是要防疫物品散播廣，因為全民皆防疫，大家都安全。

台糖全力生產防疫酒精，日產能衝刺至7萬瓶。圖／台糖提供