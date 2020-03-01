當代籃壇傳奇布萊恩Kobe Bryant

美國職籃NBA全明星賽今年邁入第59屆，原本是球季中最熱鬧歡愉的盛事，不料退役不久的湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）在1月底驚傳搭直升機墜機身亡，世人皆感震驚之餘，今年的全明星賽也充滿著濃濃的布萊恩味，展現對這位當代籃壇傳奇突然殞落的不捨與悼念。

全明星賽顧名思義是由NBA眾球星參加的年度表演賽，通常由球迷和教練選出全聯盟的明星球員分別代表東區和西區出戰，第一屆全明星賽於1951年3月2日在波士頓TD花園廣場舉行。

歷屆明星賽都是在周末舉辦，除了壓軸的全明星賽外，會先舉行新秀挑戰賽、三分球大賽、技巧挑戰賽與灌籃大賽，其中以灌籃大賽最具觀賞度，人氣往往也最高。

鑒於明星賽人氣近年來有下滑趨勢，2018年明星賽賽制進行重大變革。由以往的東西區對決，改由東西兩區的隊長從入選明星賽的球員名單中挑選先發陣容，先發球員不受限於東西區。

各隊其餘七名替補球員則由教練挑選，明星隊教練則由東西兩岸戰績最佳的球隊教練擔任。2018年首屆採用新賽制明星賽的東區隊長由雷霸龍‧詹姆斯（LeBron James）擔綱，西區隊長則是史蒂芬‧柯瑞（Stephen Curry）。

說到明星賽，那當代代表人物非洛杉磯湖人當家球星布萊恩莫屬。1996年時布萊恩高中畢業不到18歲就透過選秀進入NBA，當時更分別創下NBA處女秀與先發最年輕球員的紀錄（18歲又72天與18歲又158天）。

隔年球季，布萊恩便獲選為全明星，還成為史上全明星賽最年輕的先發球員。之後除了1999年球季縮短未舉辦明星賽外，布萊恩年年都獲選為全明星，直至2016年退役，總計20年職業生涯，布萊恩共18度獲選全明星，此一紀錄前無古人。

布萊恩光是在明星賽的紀錄就一籮筐，包括四度勇奪明星賽最有價值球員（MVP）、11度獲選全明星第一隊、兩度選入全明星第二隊，他還在1997年參加灌籃大賽。

布萊恩年輕時有「小飛俠」的外號，之後球迷習慣叫他「黑曼巴」，職業生涯總得分達33,643分，每場平均得分25分，五度戴上總冠軍戒指，二度榮膺總冠軍賽MVP，並於2008年獲選年度MVP。

由於布萊恩突然殞落，今年在芝加哥舉行的全明星賽無論賽制、獎項或表演充滿向布萊恩致敬的意味。賽制部分，兩隊球員全數穿上象徵布萊恩與女兒吉安娜的24號與2號球衣，全明星賽MVP的獎項命名為「NBA全明星賽布萊恩MVP獎」。

湖人隊2月24日為布萊恩舉辦盛大的追思會，現場眾星雲集，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）特別上台致詞，悼念這位被公認為喬丹接班人的頂級球星。

喬丹還沒講話就已淚流滿面，致詞時訴說著布萊恩不時半夜發訊息詢問如何精進球技的往事，布萊恩就像他的小老弟，在他身上可看到一股追求卓越、永不懈怠的精神。

喬丹結尾時提到，「布萊恩走了，我身上的一部分也死了。場內每個人也跟我一樣，我們都有一部分的自己死去了，但我們會帶著這些回憶活下去，我會記得我有這樣一個小老弟，安息吧！」

當代籃壇傳奇Kobe Bryant 1的4 當代籃壇傳奇Kobe Bryant。圖／美聯社 當代籃壇傳奇Kobe Bryant。圖／美聯社 當代籃壇傳奇Kobe Bryant。圖／美聯社 當代籃壇傳奇Kobe Bryant。圖／美聯社

延伸閱讀

印度裔執行長 引領風騷

台股市值大增的推手

5G競價 五虎爭鋒