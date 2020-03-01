當代籃壇傳奇布萊恩Kobe Bryant

工商時報 林國賓
布萊恩年輕時有「小飛俠」的外號，之後球迷習慣叫他「黑曼巴」。圖／美聯社
布萊恩年輕時有「小飛俠」的外號，之後球迷習慣叫他「黑曼巴」。圖／美聯社
驚聞偶像布萊恩墜機猝逝，大批球迷湧向湖人隊主場所在的洛杉磯史坦波中心（Staples Center）追悼。圖／美聯社
驚聞偶像布萊恩墜機猝逝，大批球迷湧向湖人隊主場所在的洛杉磯史坦波中心（Staples Center）追悼。圖／美聯社
1996年7月12日，將滿18歲的布萊恩在NBA選秀後，被挑中他的夏洛特黃蜂交易到湖人隊，接下8號球衣，從此展開他在湖人20年的黃金傳奇。圖／美聯社
1996年7月12日，將滿18歲的布萊恩在NBA選秀後，被挑中他的夏洛特黃蜂交易到湖人隊，接下8號球衣，從此展開他在湖人20年的黃金傳奇。圖／美聯社
布萊恩之妻凡尼莎含淚緬懷「黑曼巴」璀璨的一生。圖／美聯社
布萊恩之妻凡尼莎含淚緬懷「黑曼巴」璀璨的一生。圖／美聯社
湖人隊2月24日為布萊恩舉辦盛大的追思會，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）上台悼念，涕淚縱橫。圖／美聯社
湖人隊2月24日為布萊恩舉辦盛大的追思會，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）上台悼念，涕淚縱橫。圖／美聯社

美國職籃NBA全明星賽今年邁入第59屆，原本是球季中最熱鬧歡愉的盛事，不料退役不久的湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）在1月底驚傳搭直升機墜機身亡，世人皆感震驚之餘，今年的全明星賽也充滿著濃濃的布萊恩味，展現對這位當代籃壇傳奇突然殞落的不捨與悼念。

全明星賽顧名思義是由NBA眾球星參加的年度表演賽，通常由球迷和教練選出全聯盟的明星球員分別代表東區和西區出戰，第一屆全明星賽於1951年3月2日在波士頓TD花園廣場舉行。

歷屆明星賽都是在周末舉辦，除了壓軸的全明星賽外，會先舉行新秀挑戰賽、三分球大賽、技巧挑戰賽與灌籃大賽，其中以灌籃大賽最具觀賞度，人氣往往也最高。

鑒於明星賽人氣近年來有下滑趨勢，2018年明星賽賽制進行重大變革。由以往的東西區對決，改由東西兩區的隊長從入選明星賽的球員名單中挑選先發陣容，先發球員不受限於東西區。

各隊其餘七名替補球員則由教練挑選，明星隊教練則由東西兩岸戰績最佳的球隊教練擔任。2018年首屆採用新賽制明星賽的東區隊長由雷霸龍‧詹姆斯（LeBron James）擔綱，西區隊長則是史蒂芬‧柯瑞（Stephen Curry）。

說到明星賽，那當代代表人物非洛杉磯湖人當家球星布萊恩莫屬。1996年時布萊恩高中畢業不到18歲就透過選秀進入NBA，當時更分別創下NBA處女秀與先發最年輕球員的紀錄（18歲又72天與18歲又158天）。

隔年球季，布萊恩便獲選為全明星，還成為史上全明星賽最年輕的先發球員。之後除了1999年球季縮短未舉辦明星賽外，布萊恩年年都獲選為全明星，直至2016年退役，總計20年職業生涯，布萊恩共18度獲選全明星，此一紀錄前無古人。

布萊恩光是在明星賽的紀錄就一籮筐，包括四度勇奪明星賽最有價值球員（MVP）、11度獲選全明星第一隊、兩度選入全明星第二隊，他還在1997年參加灌籃大賽。

布萊恩年輕時有「小飛俠」的外號，之後球迷習慣叫他「黑曼巴」，職業生涯總得分達33,643分，每場平均得分25分，五度戴上總冠軍戒指，二度榮膺總冠軍賽MVP，並於2008年獲選年度MVP。

由於布萊恩突然殞落，今年在芝加哥舉行的全明星賽無論賽制、獎項或表演充滿向布萊恩致敬的意味。賽制部分，兩隊球員全數穿上象徵布萊恩與女兒吉安娜的24號與2號球衣，全明星賽MVP的獎項命名為「NBA全明星賽布萊恩MVP獎」。

湖人隊2月24日為布萊恩舉辦盛大的追思會，現場眾星雲集，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）特別上台致詞，悼念這位被公認為喬丹接班人的頂級球星。

喬丹還沒講話就已淚流滿面，致詞時訴說著布萊恩不時半夜發訊息詢問如何精進球技的往事，布萊恩就像他的小老弟，在他身上可看到一股追求卓越、永不懈怠的精神。

喬丹結尾時提到，「布萊恩走了，我身上的一部分也死了。場內每個人也跟我一樣，我們都有一部分的自己死去了，但我們會帶著這些回憶活下去，我會記得我有這樣一個小老弟，安息吧！」

當代籃壇傳奇Kobe Bryant

14
當代籃壇傳奇Kobe Bryant。圖／美聯社
當代籃壇傳奇Kobe Bryant。圖／美聯社
當代籃壇傳奇Kobe Bryant。圖／美聯社
當代籃壇傳奇Kobe Bryant。圖／美聯社
當代籃壇傳奇Kobe Bryant。圖／美聯社
當代籃壇傳奇Kobe Bryant。圖／美聯社
當代籃壇傳奇Kobe Bryant。圖／美聯社
當代籃壇傳奇Kobe Bryant。圖／美聯社

延伸閱讀

印度裔執行長 引領風騷

台股市值大增的推手

5G競價 五虎爭鋒

工商時報 林國賓

國際新聞中心

你可能還喜歡

安倍晉三支持率暴跌 日本防疫為何慢半拍？

他們靠綠能政策翻轉人生 見證風電進行式

武漢多家醫院重症病人康復出院比例增加

出現新冠肺炎死亡首例 華盛頓州進入緊急狀態