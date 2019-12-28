台股市值大增 外資分析名師扮推手

台股2019年以來氣勢如虹，上市企業總市值由2018年底的29.35兆元，大增近7兆元至36兆元以上；上櫃企業總市值也增加逾5,000億元，來到目前的3.3兆元附近。上市櫃企業市值總和直逼40兆元背後的大推手，便是明星外資分析師。

台股全年氣勢如虹，除了得到美國聯準會（Fed）降息、全球資金寬鬆、貿易戰轉單等總經面因素幫助，絕不能忽略外資研究機構全力衝刺，積極介紹台股優質企業給國際機構法人，所帶來的資金集中化追價效應，像是今年以來大漲逾百元、貢獻指數約千點的台積電，就是最佳案例。

台股2019年最夯的族群，集中在電子半導體上游，自然成為國際資金兵家必爭之地，如何在適當時間布局、布局那些標的、又該於何時獲利了結，在在考驗各大研究機構對客戶的建議時點。

包括：摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻、花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志、里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝、瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈等明星外資分析師，今年來各有代表作，且研究範圍遍布大中華地區，以全方位觀點為最大武器，成功把資金活水引進台股大型半導體股。

相對地，電子下游硬體2019年表現雖略較半導體族群遜色，惟股王大立光仍是相當爭氣，由去年底的3,200元左右，12月終於重新站回5,000元大關，外資圈近期接連調高大立光財務預期，依舊功不可沒。

總體而言，台股今年以電子上下游表現最佳，傳產與金融類股雖無太亮眼表現，然因受惠熱錢進駐台股效應，發揮一定穩盤效用、並未扯後腿，也讓資金無後顧之憂地在電子類股中穿梭。

詹家鴻 先喊出大陸半導體業在地化



中美貿易戰進化為科技戰後，全球緊盯大陸「去美化」局勢，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻率先喊出，大陸加緊腳步建立半導體產業生態系，能力卓越的台系供應商站在有利位置，並以此作為翻多半導體產業看法依據，獨樹一格。

今年以來，市場多把注意力放在半導體族群指標股個別競爭優勢，如：台積電、聯發科獲得最多青睞，詹家鴻除了身為看多半導體權值股指標分析師，更早一步提出大陸建立生態系的帶動效應，連續兩次調高對大中華半導體產業看法，尤其12月初因台積電外溢效應，一口氣升評二線晶圓代工廠聯電、世界先進，激勵股價短線大漲，最為人津津樂道。

有趣的是，詹家鴻不只專注半導體大型股，近年把觸角伸往兩岸三地的半導體產業鏈後，進一步瞄準大陸對CPU與人工智慧（AI）晶片在地化發展進度加快，還挖掘出世芯-KY一類的中小型飆股，納入研究範圍後，外資加碼力道放大，不只激勵股價站上200元大關，也讓國際資金多認識一家台股半導體生力軍。

侯明孝 台陸港半導體趨勢一把罩



里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝研究風格積極，以擅長發掘飆股、眼光長遠著稱，近年不僅接連繳出如京元電、頎邦等代表作，當產業面臨多空變換，他更勇於在「苗頭不對」時，率先示警產業風向有變，敏銳度可說是外資分析師代表。

接任里昂證券亞洲科技產業部門研究主管後，侯明孝除了維持積極研究風格，觸角也更為廣泛，舉例來說，侯明孝先前發現亞洲幾乎所有8吋晶圓代工廠產能都已滿載、升評落後個股之際，不只提出四大理由，其中還廣泛參照南韓三星的狀況，以及需求面的今昔差異，對產業與企業基本面看法具長線脈絡感。

侯明孝另一個為人稱道之處，便是敢於提出不同於市場主流意見的觀點，像是年底展開補漲才廣為市場注意的聯電，他早在年中便升評，將近半年時間上漲二成，當時信任其觀點的機構法人客戶，均掌握到轉折布局點。

值得留意的是，侯明孝現階段撼動市場與引導法人資金的功力，同樣跨足到陸港股市場，像是他於12月初升評華虹半導體，股價在短短兩個交易日內大漲二成，完全展現在大中華區半導體研究影響力。

蒲得宇 上下游兼修 最懂股王大立光



廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇，堪稱2019年股王推手。當市場對大立光營收連四月創新高、股價重返5,000元驚呼之餘，蒲得宇早在年中便指出，大立光第四季受惠三星訂單，高產能利用率將支撐營收表現，事後證明其研判完全命中。

大立光2019年股價多在3,500～5,000元震盪，相比半導體龍頭股，股王確實走得比較辛苦。不過，大立光近期挾業績高檔不墜之勢，股價大趕進度，呼應蒲得宇年中時研判，大立光第四季有三星A系列智慧機、2020年第一季有旗艦機款Galaxy S11助陣，產能利用率持續滿載，讓市場正視股王營運力度。

回顧蒲得宇獲得大陸廣發證券延攬後，於2018年下半年率先市場點出，股王大立光正在積極開發的秘密武器就是「黑鏡頭」，有助於智慧型手機實現真正全螢幕，也開闢出另一條看待股王揚升契機的新道路。

蒲得宇目前研究除了大立光外，還有小米、聯想、舜宇光等，上游半導體領域納入美光、安森美、中芯國際，更跨足美股市場。

楊維倫 化身中型優質股探測機



外資研究機構因研究資源配置、法人資金對流動性高度要求等因素，通常專注在大型權值股研究上。摩根大通科技產業分析師楊維倫卻以發掘優質中型股，殺出一條藍海之路。

玉晶光今年堪稱中型股飆股代表，除本身業績夠爭氣、瓜分蘋果鏡頭市占外，楊維倫早在第三季上旬便開啟初評喊買，成為外資圈第一家將玉晶光納入研究範圍，並看好成長力道更勝股王大立光的代表，是激發玉晶光股價衝破500元的重要助力。

不僅如此，楊維倫對蘋果供應鏈研究深入，也領先提出蘋果2020年新機推出時程預期與規格預測，甚至提出蘋果祭出iPhone銷量衝刺成長策略，由供應鏈端反過來引領國外研究團隊對蘋果後市更樂觀，展現台灣分析師在科技業研究版圖的價值。

楊維倫近期也把研究範圍擴張到裸晶圓領域，從終端需求、供給面、長約比重變化來看待產業內各企業後市，針對SUMCO、Shin-Etsu、環球晶等開啟評等。