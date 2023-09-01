劉奕滸堅持完美 讓台灣紗日本發光

台灣有許多隱形「台灣之光」，不只在半導體、電子、生技、或AI，更在曾經為台灣撐起半片天的傳統產業中，其中，受到日本多個知名服飾品牌青睞的毛衣加工廠商旭滿實業，就是帶著台灣驕傲之一的台灣紗線走向國際的推手之一。如今，旭滿由二代接班，旭滿副總劉奕滸決心守護父親一手打造、堅持完美的產品品質，更要守護台灣紗線的現在與未來。

「30多年前父親創業時，就有人說紡織是夕陽產業」，劉奕滸說，父親於1988年創立旭滿，是因為他原本任職的公司要整個轉移到大陸，但父親想到孩子都還小，決定全家人留在台灣創業。當時，已經是台灣紡織業榮景的尾聲，靠著一些老客人支持，旭滿逐漸站穩腳步，劉奕滸描述，日本客戶的標準相當嚴苛，以品管來說，不像歐美客戶是「抽檢」，而是每一件都要檢貨、良率要求100％，而父親對產品品質的堅持正好對了日本客戶胃口，到目前為止，公司客源都還是百分百來自日本。

旭滿另一項堅持，就是「根留台灣」。劉奕滸表示，父親創業後，到1996年生產基地才移轉至廣東汕頭，台北辦公室則作為設計研發、接單基地，全家人都沒離開台灣；同時，旭滿兩代基於對台灣紗廠開發能力及高品質的信心，即使生產基地在大陸，因此使用台灣紗線生產的成本較高，但還是堅持一定比例上的使用台灣紗線，以發揚台灣花式紗線特色，為台灣供應鏈盡一份心力。

劉奕滸自小就有「接班」覺悟，在念書期間，又挖掘其他興趣，於美國求學時，就從企管系到市場學、到會計系，再回到企管系念到畢業，於商管部分也獲得大量經驗與心得。退伍後，他先去旭滿在汕頭的工廠實習，在基層員工一起，每天打標、檢品、出貨到天亮，滿滿成就感讓他更堅定要回家投入父親事業；為了未來與公司日本客戶溝通，他再到日本念語言、在日本服裝公司上班，漂流十年回到旭滿，與紡織產業的感情又加深了一層。

旭滿的特色除了品管嚴謹，另一大優勢就是使用台灣紗線，劉奕滸說，台灣紗線從工法到染色都不是只在成本上競爭的競品可以比較的，但是現在和30年前比，台灣紗線工廠已經剩下很少，因為人力成本上漲、染紗線的執照規範趨嚴，就連台灣最知名的業者都在縮減，或把廠房租給太陽能板、倉儲之用。也因此，台灣紗線價錢較高，不是所有客戶都能埋單，旭滿不斷努力於找到合適客戶使用台灣紗線，同時單量又要能養活紗線廠。

劉奕滸指出，經過幾年的嘗試，確實摸索出了一個方向，例如某家日本客戶在幾年前因為自身採購流程的改革，迫切需要從海外找新的廠商，旭滿在日本客戶間口碑不錯，這家客戶也經由介紹而來，一開始下的單量並不大，但客戶在使用台灣紗線之後非常滿意，將台灣紗線製的產品變成其公司特色，銷量一飛沖天，下單量也是初期的10倍以上。

劉奕滸回到旭滿七、八年，新冠肺炎疫情對他來說不算太大難題，「最困難的是這兩年日圓競貶」，由於旭滿是以美元計價，日圓貶值對日本客戶來說，採購成本變高不少，也有同業在這波衝擊中倒下。不過，他仍樂觀認為，這段時間雖然艱難，但一定會過去；公司員工平均資歷超過十年，已經是最精良的部隊，旭滿能接一般人接不起來的單子，更是客戶不可或缺的夥伴。

隨時考慮消費者感受

使用台灣紗線的代價就是提高產品成本，不過，劉奕滸不怕因此失去競爭力。他認為，不能對「價格」有刻板印象，認為貴一點的東西就沒有銷量，如果僅是和同業競爭成本、低單價，最後只會「不是你死、就是我傷」。首先，競爭者不是其他業者的低端產線，而是全世界，要做一些別人做不到的，例如在原物料、工法、染色下功夫。再來，就是要隨時想到終端消費者的感受，「做衣服不是為了賣衣服，而是為了做好衣服」。

座右銘

相信才會看見

劉奕滸小檔案

現職：旭滿實業副總經理

出生：1986年處女座

學歷： 美國Southern Adventist University企管系、輔仁大學織品系在職專班就讀中

經歷：日本上市服裝公司業務