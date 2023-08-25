謝宜倩、謝宜穎 貫徹餐飲達人精神

創業六年，大安九號隱身在大安區巷弄中，鍋物飄香，靜謐的用餐空間中可以感受到品牌的低調奢華氛圍，姊姊謝宜倩原先是珠寶設計師，妹妹謝宜穎則是證券分析師，兩人發揮彼此在職場上的長才，姊姊抱有對食物精緻美學的熱忱，妹妹具有對市場敏銳的眼光，兩者相輔相成，經營上運用二八法則，精準虜獲老饕客的味蕾，最後加上對吃的一套專業見解，二人認為，吃不能只是果腹就好，為了讓用餐變得更有儀式感，在食材、烹煮、人才三大面向都得面面俱到，努力貫徹餐飲達人的精神。

堅持真材「食」料

謝宜倩基於對藝術美學的堅持，無論是餐廳內部的裝潢、用餐的上菜順序、擺盤的器皿，以及最重要的食材料理等，她致力做到五感體驗，讓饕客們的味蕾與視覺可以在大安九號中享受到極致的奢華體驗，品牌招牌菜餚「絕代雙膠鍋」，借鑒老祖宗食療的概念，採用有「美容養顏聖品」之稱的花膠和桃膠，特意選用玉米雞費時18小時熬製湯底，黃澄澄的雞湯滴滴清澈卻濃郁鮮甜，搭配出膠率最高的緬甸鮸魚膠和小米膠，讓湯底充滿細緻絲滑的黏稠感。謝宜倩說：「這個湯底正是北韓金正恩老婆李雪主最愛食用的天然頂級海陸膠原蛋白鍋，每一口都可以吃到花膠的Q彈和桃膠的滑爽，齒頰留香。」

另一道招牌菜色正是來自法國的頂級藍龍蝦，因為產地限制只能進口來台，再加上疫情海運影響，曾經一度吃不到的美食如今霸氣回歸，相較於紅肉龍蝦，藍龍蝦的肉質更細嫩有韌度，非常適合入鍋燉煮，吸飽玉米雞精華的蝦肉給予豐富的層次，仔細咀嚼可以享受到高檔肉質的美味口感，藍龍蝦所帶來的話題很快地勾起食客們的好奇心。

傳承美味與革新料理

謝宜穎擅長分析與抓準市場趨勢，她發覺與其跟著話題走，不如自己創造話題，所以大安九號固定每季會推出新菜色與活動，搭配來自世界各地最新鮮的高檔食材，變換不同的菜色讓顧客大飽口福，品牌定位為私廚會所。

謝宜穎說：「餐飲業不比證券業想的輕鬆簡單，當初跟著姊姊一起開餐廳，不只要煩惱食材，更多的難題是面對多元的消費者。不過我們在疫情期間，大安九號的私廚服務與分流包廂卻廣受好評，反而是在封城期間，沒有任何客人消費。」面對營業額每況愈下的窘境，姊妹決定將食材作成公益壽司，分發給台安、仁愛、國泰、長庚等醫院。

另外，姐妹倆更是接棒擁有30年歷史的永和馮記上海小館，原老闆轉任顧問，由老饕接手營運，延續傳統的好味道，並加入私廚的儀式感，讓經典佳餚如夫妻肺片、鯗排骨、上海腐乳肉、煨麵等有不同的品嘗感受。

展望未來，現代人不僅懂吃也懂生活，謝宜倩與謝宜穎承襲家族的美味傳統，希望能給客人吃到最道地、最原始、最新鮮的味道，提供多元化的料裡手法，讓客人能透過多樣吃法品味不同的味蕾風景，用味覺激盪出真心，細品生活。

用味蕾記憶城市

謝宜倩與謝宜穎感念父親對於美食的嚮往與堅持，二人在幼年時期經常飛往各國，也造就出姐妹倆追尋頂級食材的熱愛，在蒐羅城市經典美食的過程中，無論是中國八大菜系、韓國皇族料理以及日式傳統美食等，謝宜倩更是精準研究出各方區域的菜色與背後故事，從美食吃進不同的地方文化，她們認為這是一種味蕾的傳承從「吃」記錄著不同時期的生活回憶。謝宜穎說：「伴隨著親情的回憶，我們重現出記憶中的美好味道，也希望大家可以品嘗到我們的用心。」

座右銘

貴在堅持、難在堅持、成在堅持

謝宜倩、謝宜穎小檔案

現職：大安九號有限公司創辦人

星座：謝宜倩－射手座、謝宜穎－天蠍座

學歷：謝宜倩－BCIT設計系、謝宜穎－UBC經濟系

經歷：謝宜倩－GIA珠寶鑑定、謝宜穎－證券分析師