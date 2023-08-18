張祐綾愛鄉力量 永續健康視野

坐落在坪林茶鄉的新地標，「良醫藥師本舖」的前身是西藥與茶的老屋，舖長張祐綾傳承醫師與藥師「醫藥合作」的健康架構，在茶鄉融合各界專業領域，從策畫每一場飲食與健康講座，共同推廣醫食同源，展現松竹蘭梅的健康永續精神。從飲食出發，整合傳遞預防醫學的角度，打造新型態的社區據點！

半世紀老屋與健康共生

一幢日式建築物矗立路旁，大地色的塗料與極富禪意的格柵與藤編，進入空間，可以感受到日本式茶禪減壓生活的放鬆與愜意。良醫藥師本舖由坪林老街屋改建而成，騎樓仍保有早期的「西藥˙茶」招牌。「松竹蘭梅健康四君子」為每一樓層賦予獨特的健康任務，一樓松是咖啡館，提供日本、法國各國流行的養生咖啡、排毒茶和輕食三明治，每周四行動藥師時間是在地的好鄰居，有慢性處方箋衛教諮詢、互動的時間，各樓層各為健康教室、茶禪文化及樂齡廚房。

拾階而上，天井的日光恰好灑落在空間各處。在這裡，可以感受到新生的力量串起世代共同的記憶並扎根、茁壯。張祐綾畢業後投入良醫藥師本舖，這是需要堅定信念與關懷社區發展才能相輔相承，她坦言目前感受最深的感觸，就是希望「找到擁有健康願景的夥伴」，這樣的目標需要邀請各界領域共同參與和共襄盛舉！

舖長將喜愛的元素與氣氛融合在這個舖子，用接地氣的方式，向當地民眾宣導「健康是能讓大家感到快樂的精神」，在茶鄉串聯社區共生共好的情感，透過社區關懷與地方長者的互動模式，日積月累的持續努力逐漸收到當地居民的肯定與稱讚，這樣的坪林人情味，點亮了在地的健康生活。

青銀賦予坪林新生力量

「良醫藥師本舖」之所以採用這個「舖」字， 意指「口」和「飲食」的重要性。從健康食材營養均衡的挑選、減齡餐盤菜單內容的搭配，更重要的是視覺上的傳達，傳達呈現飲食的樂趣，是團隊花非常多時間設計營養的飲食處方箋，舖長說：「多數的居民都是在地小農，對於蔬果料理的印象與大健康趨勢不太一樣。」

透過深耕在地文化與小農合作共創共榮，將坪林的特產茶葉融入當季食材蔬果，結合醫師、藥師專業的知識有效發揮營養價值。從策畫一場健康活動和展演飲食的樂趣，在地宣導健康理念及食療知識，跨界整合各個領域的串聯與整合計畫，張祐綾最感激的是擁有一群相同理念的醫師與藥師，讓每一個階段都能順利進行。

良醫藥師本舖在北宜路上閃耀，詮釋出健康生活的底蘊，張祐綾承載人情味的溫度，以「上好」的職人精神，延續在地茶鄉精神與價值，在地時令食材、好茶咖啡飲品結合音樂人文，茶禪生活，藝文展演等，提升淨化身心靈。這樣世代傳承精神，像樹的年輪般一層層的形成，廣邀有熱誠的企業與工作人員一同為永續健康服務，投入新型態的社區健康據點。

實踐健康 人生中的第一優先

在社會責任與公益活動發揮全面整合專業領域，從一般藥局、醫院、診所、實驗室、行銷業務、公學術研究等，結合藥師、醫師專業背景，打造社區健康互聯與互助系統。以藝遊坪林在地人文的精神，將小鎮故事、醫師和藥師攜手共進，在此「坪」水相逢，為忙碌的現代人開展新型態生活空間。以及醫藥服務和健康推展，結合社區社團、老人長青會、國中小學等宣導藥物的正確用法和反毒衛教，推廣健康「減齡餐盤」，落實健康、樂齡的幸福好「食」光。

座右銘

愛鄉力量、永續健康

張祐綾小檔案

現職：松竹蘭顧問商社有限公司舖長

星座：摩羯座

興趣：旅遊、藝術、博物館

學歷：銘傳大學統計系

經歷：電商、醫療服務業、銷售