徐詩晴 美食帳號發掘社群經濟力

社群經濟力崛起，多年前由四個20歲左右女生共同創辦的Instagram美食帳號4foodie，如今搖身成為青創公司。在創辦人兼營運長徐詩晴（Ava）和合夥人帶領下，跨足經營50多萬粉絲的社群帳號和數萬人響應的美食市集活動，持續發掘網路經濟潛力，尋求多元化突破。

Instagram在台灣興起之際，徐詩晴等人在2015年9月7日正式創立4foodie，以分享各地美食為主軸，將每張照片搭配獨特的手繪字體，並首創以表情符號呈現的美食「評分」機制，將資訊視覺化，很快便獲得廣大網友關注，被評選為「IG必關注美食帳號」。

興趣轉化事業 異業合作

4foodie自2016年起展開餐廳業配合作的商業模式，徐詩晴指出，網路經濟做為新興產業，需要讓客戶理解新的行銷觀念，相信流量變現的能力。看到社群經濟發展潛力，徐詩晴毅然決定將興趣轉化為事業，原於美國求學就職的合夥人Victoria也選擇回台，共同投入4foodie的創業之路。

比起傳統產業，網路社群作為更加新穎創業模式，雖不需負擔高額店租或人事成本，但仍面臨沒有先例參考和引導的問題，因此時而陷入迷惘。但徐詩晴相信，青年創業就是邊做邊學，持續觀察產業趨勢，嘗試更多元化的異業合作方案，進而找到新的刺激和啟發。

除了社群經營，4foodie近年積極尋求「斜槓」經營。徐詩晴回憶，她與Victoria赴美旅遊時，曾於地方知名美食市集Smorgasburg與當地人交流，認為以實體市集形式可更活絡地向民眾分享美食，遂於回台後著手籌備在華山文創園區舉辦首場4foodie美食市集。

第一步總是最具挑戰性的，徐詩晴說，首次籌備市集的場地租借、硬體設備、動線規劃和活動宣傳都由自己和夥伴們一手包辦，活動前發布的宣傳影片亦得到熱烈回響，觀看數超過20萬次。最終，兩天的周末市集會集25個攤販，吸引超過7萬人共襄盛舉，讓徐詩晴感受到社群號召力轉化為實體經濟的潛能。

斜槓經營 辦美食市集

2021年，台灣爆發新冠疫情，餐廳被迫暫停內用，重創餐飲產業，4foodie原先籌備已久的美食市集，也在舉辦前夕臨時喊卡。面對外部環境挑戰，徐詩晴堅持找尋轉機，為壽司業者發想出外送便當服務並為其宣傳，使餐廳業績突破40萬元。

徐詩晴指出，4foodie除了營業額、IG粉絲數量持續穩定成長外，亦積極觸及各式行業，包括娛樂產業、旅遊業、航空業等，2023年6月更首度嘗試入駐大型音樂祭舉辦美食市集，達成又一里程碑，相信4foodie可以有多方面發展，未來將投入開發更多網路經濟的可能性。

跟進時代 走在創意前端

徐詩晴說，經營社群最重要的是要跟進時代演變，掌握網友的使用習慣和偏好。帳號成立八年來，徐詩晴一直熱中於嘗試新型的社群經營模式和技巧，轉化為自身特色，希望4foodie作為大家創意靈感的來源。

為此徐詩晴平時關注時下熱門抖音、小紅書和Youtube等社群媒體，並多方涉獵藝文展覽等活動，蒐集有趣且新奇想法，期許自己一直走在創意前端，把更多好的體驗帶給追蹤者。

隨著多年累積和經營，如今4foodie追蹤數來到52萬人，成為年輕人搜尋美食的指標性社群帳號之一，合作過的餐廳數量已突破4,000家，發布過影片最高瀏覽率超過2,000萬次。

座右銘

選擇什麼就承受什麼

徐詩晴小檔案

現職：4foodie創辦人兼營運長

出生：1995年10月17日

經歷：MMHG餐飲集團公司

興趣：看電影、閱讀、打壁球