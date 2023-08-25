陳建寰借力動漫 拓法律服務藍海

融入科技與創意，當前愈來愈多創新產業問世，但也衍生出許多過往不曾有過的法律問題需解決。浩宇法律事務所律師陳建寰結合自身興趣，透過經營社群平台等方式拓展新法律藍海，為當前持續茁壯的動漫產業提供法律服務。

社會上不乏看到「律師過剩」、「流浪律師」等詞彙，反映出當前法律行業競爭激烈程度。陳建寰指出：「目前業界狀況對年輕律師確實較不友善，不少大型客戶都與資深律師綁定，雙方常年搏感情有深厚合作默契，許多新律師往往覺得市場就這麼大，不易競爭與接案。」

但陳建寰選擇對「市場就這麼大」的認知盲點進行突圍，其實時代變化快速，許多民眾當前價值觀就與過往不同，自然會誕生新的法律問題。在產業端，科技技術迭代、新創企業與創新服務層出不窮，給予專長在智慧財產權領域的陳建寰新機會。

陳建寰指出，像自己喜歡動漫等次文化，於是在網上經營粉專，針對類似事件分享法律見解。這成為陳建寰開闢動漫產業利基市場的契機，就有企業與民眾因需涉及VTuber（虛擬實況主）的新型法律問題前來諮詢。

在今年初動漫節期間，出現一起民眾盜印日本VTuber巨頭hololive限量賀年卡片產品，在網路上轉賣的事件。當時陳建寰在粉專分享該行為或觸犯哪些法律，受到不小關注，甚至盜印事件主角還私訊踢館，最終相關貼文在網上得到廣大流量與迴響，陳建寰進而協助龐大的事件受害者撰寫訴狀，方便向警方闡述犯罪事實。

隨著該事件帶動，開始有動漫領域業者前來向陳建寰諮詢，例如有欲進軍VTuber產業的公司，便委託陳建寰撰寫經紀合約。陳建寰表示，VTuber經紀約與認知演藝人員經紀約不同，一般藝人以真實面孔與自身才藝和粉絲接觸，有必要時會更換經紀公司；但VTuber是由繪畫出的虛擬外皮，和裡面操作的真人（稱為中之人）組成，兩者可說缺一不可。

陳建寰解釋，假設中之人與經紀公司解約，以產業現狀來說，外皮權利是在公司手上，但少了外皮的中之人不被觀眾所認識，對公司來說也因「人設」難隨意再找別的中之人套入外皮。因此類似合約如何撰寫，有哪些細節要注意，可能就要找熟悉該產業的律師。

陳建寰表示，目前台灣VTuber產業剛在起步，許多法規不完善，不容易找到了解該產業的法律人士。就連該產業最成熟的日本，也僅陸續完善相關法規與增加判例，由於自己熟悉動漫領域，因此能更即時掌握產業的新發展脈絡與案件判決動態。

且光是VTuber所衍生的後續可預見法律爭議也有不少，陳建寰分享，像在網路上辱罵VTuber算不算損害中之人名譽？又或是中之人被極端粉絲跟騷怎麼辦？這些隨著新產業出現的法律問題，需要更完善的法規規範，而自己身為律師，會確保隨時吸收新領域趨勢，給予客戶最好的諮詢內容與服務。

法律工作 細心是王道

外界認為法律工作辛苦瑣碎，陳建寰分享，其實技巧無他，重點是保持細心的態度，才能在法律這條道路上走得更遠。

陳建寰表示，法庭上針鋒相對並不是搬出資歷比較或演講大賽，大家都是較勁平時的細心程度。以自己的經驗來說，時常發現魔鬼真的藏在細節裡，可能只是發現一個簡單的時間點超過時效，就能扭轉整個情勢。

陳建寰指出，法條與判決瞬息萬變，律師必須隨時吸收新知掌握新動態。細心除了用於正在處理的案件上，也要細心觀察整個法律大環境的變化，才能細水長流。

座右銘

世界不會被那些作惡多端的人毀滅，而是冷眼旁觀、選擇保持緘默的人

陳建寰小檔案

學歷：國立台北大學法律學系財經法律組

經歷：易信國際法律事務所-實習律師、浩宇法律事務所-律師、海洋委員會海巡署法律課程講師

粉專：Alex律師的法律食堂（臉書、推特）

興趣：運動、追劇、看動漫