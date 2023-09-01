奇貨怪道善用理工思維 寫素人傳奇

在國內期貨界頗具知名度的操盤手奇貨怪道，本名為陳世昇，靠著理工科系養成的邏輯思維，寫下他在國內期貨界的素人傳奇。經常受邀期貨、證券商演講的奇貨怪道說，投資人要在台股長期穩定獲利的要素是多維度面向策略。

陳世昇是成功大學機械碩士，他笑說選擇理工科系就讀，就是嚮往科技新貴的日子，殊不知即將就業時，員工分紅費用化制度上路，科技新貴跌落神壇成為絕響，再加上2007年時台股多頭正旺，與好友同學閒聊時，認為以數理頭腦的他們能在股市、期貨能闖出一番成績才是，誤打誤撞的一頭栽入投資理財的金融市場。

在這段約15～16年期間，奇貨怪道陸續靠著在PTT、FACEBOOK即時公開每筆交易資料，因準確率及報酬率極高，獲得群眾認證，開始投入金融教育的教學，累積龐大追隨者，在國內頗負盛名，開設的課程已經成功培育幾位專職操盤手、基金經理人及斜槓操盤上班族等。同時他也是一名交易員訓練師以及NLP（Neuro-Linguistic Programming）訓練師，並對籌備心理學和人際關係學的教育課程。

奇貨怪道表示，在台股長期穩定的獲利及選股策略而言，建議採取多維度面向策略，包括科技化、數據化、多角度、多策略等。

此外，談到今年上半年國際間財經資訊及台股上市櫃公司的營運訊息都是偏空居多，但全球股市卻能領先上漲，奇貨怪道表示，依據他所創的循環週期能準確預估指數。

奇貨怪道表示，股市每十年有一波大循環，2結尾年份是空頭低點，避開2021年底時到2022年的空頭下殺，也成功抓到這波的低點並在2022年10月時進場買股，報酬率還不錯。因此投資人要買股票時，首先第一步確認台股是多頭還是空頭市場，作為進場買股票的判斷依據。

此外，奇貨怪道表示，期貨及股市的表現是群眾情緒所累積出來。股市多頭時，一檔股票的價格可以無限上漲擴張，因為股價是基本面、題材再加上群眾情緒；反之股市空頭時，股價也可以無限的下跌走低，其背後都是群眾情緒恐慌所致。

目前的台股主流AI相關供應鏈的個股，股價漲幅已經1～2倍，但還是不斷上漲，就是股民的群眾熱情所擁戴，熱情代表著資金，資金催化股價漲不停，目前市場情緒高漲，建議投資人勿對高點預設立場。

奇貨怪道也特別強調，投資人在台股資金採取分散投資，分散四～五檔，例如500萬元資金，每檔買100萬元，買的個股分散在不同產業，勿單壓同一檔或同一產，才能提高報酬率，降低風險。

台股進場 五招致勝

奇貨怪道表示，進場台股要充分準備，第一、投資要科學化：孫子兵法說勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝，要在股市獲勝，利用科學化蒐集資訊。

第二、判斷台股是多頭還是空頭，再行避開及進場布局，如2022年、2032年、2042年等逢2為空頭年。

第三、個股買賣時間看台股多或空頭，選股看基本面。

第四、多維度選股，如以ROE（股東權益報酬率）選股。

第五、分散四～五檔投資，勿單壓一檔。

座右銘

股價為投資人情緒、題材及基本面的總和，情緒高昂的股票，高點不預設立場

奇貨怪道小檔案

本名：陳世昇

現職：奇貨怪道操盤系統創辦人、台灣職工教育與職業培訓協會金融分析常務委員

學歷：成功大學機械研究所碩士

獲獎：2022第五屆華人公益人物（教育楷模）金傳獎、2023亞洲十大名師（交易培訓類）金像獎、2023華人第一品牌（金融教育類）

認證：NLPI NLP高階執行師、NLPI NLP訓練師