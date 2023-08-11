林光佑精進自我 放眼中長線績效

近期印度股市不斷創新高，也讓許多印度基金投資人都笑呵呵，根據CMoney統計至7月24日投信發行的印度基金績效資料顯示，群益印度中小基金今年來績效23.03％表現居冠，表現亮麗，讓人不禁想多了解該基金經理人的職場因應之道與投資哲學。

群益印度中小基金經理人林光佑，從小到大的成績都是表現優異，高中考上第一志願高雄中學後，由於發覺自己的興趣所在，於是從理工組轉到社會組，大學考試成績分數足以填上當時的第一志願台大法律系，但他毅然決然選擇台大財務金融系，研究所也是念台大財務金融研究所，由於「以終為始」的信念，他畢業後工作也沒走冤枉路，秉持學以致用的目標，直接投身金融業。在金融業兩三年跳槽不是新鮮事，林光佑在群益投信一待就是十年之久，問其原因，他說：「我喜歡資金管理與諮詢規劃，我熱愛我的工作，能把興趣與工作結合，是最開心的事了。」

林光佑進入職場近18年，在歷經中國信託的金融投資處、統一證券債券部擔任自營交易員後，考量過去工作經歷以及自己的個性特質後，覺得自己適合從事資金投資管理、投資諮詢規劃的類型工作，因此決定進入投信產業。剛進群益投信國際部也是從基本市場研究員做起，由於身處台灣，對於海外市場的基金操作有一定的難度，他是如何能克服困難贏得好績效？

個性積極負責，具有高效率及執行力的林光佑表示，「開始」著手進行之前，要先瞭解『目標』在哪裡；要對自己的方向和目的有著清晰的構想，然後再動員自己一切積極因素去實現它。」如此一來，才知道目前身處何處，也才能夠往「正確的方向」向前邁進，「以終為始，方能全力以赴」是他為人處事、投資操作的座右銘。

一直以來，他持續閱讀與學習，溫故知新持續不斷，他認為人生是沒有畢業的學校，終身學習也是他對自我的勉勵與期許，而金融市場的迷人之處就是永遠都有新技術、新產品，可以透過持續的學習努力精進自己，他也建議大家多充實自己，並適時投資理財增加財富。

林光佑接任群益印度中小基金以來績效表現出色，淨值也頻創新高，他表示成功沒有訣竅，保持積極學習的心態、在投資的過程中持續檢視自己成功與失敗的原因，提高投資的勝率。

在基金操作上面先透過產業面分析，從營運面穩定、成長性高以及景氣循環方向來挑選具有利基的產業，再進一步依據企業營收及獲利成長性、價值面、技術面、籌碼面及流動性等面向進行分析，篩選品質、成長與價值俱佳的印度中小型股。

林光佑強調，基金投資看長不看短，加上中小型股本身價格波動較一般藍籌股為大，建議投資人在選擇基金時可觀察該檔基金短、中、長期績效，以中長期績效較穩健的基金為優先。

以印度市場來說，近期雖頻創新高，但印度政策相對穩健，也具備基本面改善、政策加持等優勢，經濟成長潛力大、改革題材多、資金動能持續挹注，後市表現仍可期，仍是深具投資價值的好標的。

創新高後的市場，投資人都會害怕高檔震盪，在市場大小波動不絕的環境下，建議投資人可以基金定期定額介入最為簡單方便，也最具風險分散、平均成本效果的投資方式。

市場重挫 不是低潮是機會

群益印度中小基金經理人林光佑多年來投身研究印度股市，對於這個經濟起飛的國家，除了要有對總經敏銳的神經，還要面對較無法掌握的匯率波動，甚至碰上全球新冠肺炎疫情這種重大事件，更要有較強大的心理素質來面對。

林光佑認為，除了自身扎實的基本功，對於投資市場與標的因為有把握度而產生信心，更視投資經驗為良師，可以讓自己度過投資市場的低潮期。

例如疫情期間印股最慘的時候股匯同步在一年中下跌了4成，短期績效難免受到衝擊，面對績效定期檢視下的數字，心情的低落也隨之而來。

不過，林光佑說，還好有過去累積的投資經驗，讓自己可以很快調適心情、轉換念頭，市場非理性的重挫每一次都是加碼和堅持最好的機會，把眼光放遠，「這就不是挫折了」。果然，疫情後印股又再次創下新高，讓堅持的人有了回報。

對於投資波動較高的單一國家股票基金，林光佑說，投資人應該也要學習有正確的心態來面對，才能享受到投資豐碩的成果。尤其對於印度這種中長期確定處於經濟成長向上的國家，透過定期定額股票基金的參與，不畏期間的波動，歷經五年甚至十年的時間，一定可以參與到印度的成長，能夠有效的累積資產。

看好印度未來十年的發展，林光佑將持續關注印度各產業的變化，對於未來市場可能出現的黑天鵝，他選擇直接面對而非畏懼沮喪，反而將其視為投資上的難得機會。投資有時如同人生，將短暫的失意或挫折視為磨練，甚至當作未來人生中的經驗與養分，未來的日子可能更為美好。

座右銘

以終為始、終身學習、均衡人生

林光佑小檔案

現職：群益印度中小基金經理人

出生：1980年6月21日

星座：雙子座

學歷：台灣大學財務金融所碩士

興趣：閱讀、看電影、打網球