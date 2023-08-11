林妍珺凝鍊美學 開啟建築界新潮

皇長建設總經理林妍珺在藝術領域有超過十年實踐經驗，擁有出色的藝術鑒賞力及美感，從小就對藝術產生濃厚的興趣，並一直致力創造出獨特且精緻的珠寶作品。此外，亦跨足建設產業，擁有藝術底蘊的她將美學的工法與思維帶入，成為一股建築界的新興潮流。

「藝術和建設是兩個完全不同的領域。」林妍珺坦言，「從珠寶設計轉向建築設計，需要重新調整心境和思考方式，我認為關鍵在於保持開放的態度和學習的能力。」並從中找尋兩者領域的最大公因數，在不斷的設計之中，突破、創新，以及表達自己。

尋找建築的主石

珠寶設計有著嚴謹流程與繁瑣步驟，草圖、蠟版、配石、鑄件等，林妍珺希望自己能夠在建築業中奠定精品理念，將儀式感與細緻度都帶進專業服務，締造出更多如珠寶般璀璨的建築藝術品。其中，「主石」是珠寶設計裡最重要的寶石，整體設計會根據主石的形、色、光等進行量身訂製的規劃，在建設初期時，林妍珺同樣以高規格的標準與眼光抓準各個地區的「專屬主石」，例如信義區應備有豐富商圈機能、天母區應更富含人文氣息等，每一個區域的當地屬性均不一樣，所以也應進行客製化的布局與安排，讓建築融入社區文化，當地的環境價值才會閃閃發光。

在轉換領域的過程中，林妍珺仍會遇到挫折和困難。被問到如何克服時，她表示：「我會嘗試將兩者融合，找到彼此的共通點和互補之處。但也同時，這些困境也是我成長和進步的機會。」不畏挑戰的林妍珺從中學、學中做，透過不斷的努力和嘗試，將不同領域的核心精髓重新煉化成自己的人生價值觀，同時也驚豔眾人對於藝術及空間的想像。

一條龍式全案管理

未來市場的趨勢愈來愈注重個性化和獨特性，人們對於藝術和設計的需求更高，也都渴望擁有獨一無二的作品，再加上因疫情而有所感觸，林妍珺認為相較於珠寶設計，建築設計更是能造福大多數群眾的事業，不局限於既定印象思維的她，打算嘗試業界少有人做的服務-全案管理。

林妍珺表示：「我可以將美帶進社區，幫大家打造客製化的家。」首先她將目標鎖定雙北地區的都市計畫，都更計畫礙於牽涉的層面多元且廣泛，許多地主常面臨許多窒礙難行的問題，此時全案管理就可以成為很好的助力，從規劃、信託、建築等全方位給予地主一條龍式的專業服務，讓地主有機會訂製自己的家還能享受到最大利益分配，過去與國際團隊的合作經驗造就林妍珺強大的組織與協調能力，秉持著一貫心法的她將會帶領皇長建設一起共築最大價值，以美學為基底，運用精品管理的智慧與模式，創造出更多具有影響力的建築物，也能帶給群眾美的享受和幸福感。

林妍珺用藝術底蘊凝鍊出如精品般高質地的優雅美學，在珠寶設計和建築設計之間找到完美平衡點，讓更多人了解到皇長建設的創作理念。

專注細節的完美呈現

林妍珺專注於創造與藝術相融合的獨特作品。無論是珠寶設計還是建築設計，她都專注於細節的完美呈現，並追求精湛的工藝和卓越的設計概念。運用獨特的視角和敏銳的觀察力為個人作品注入靈感，將藝術與功能性結合，營造出令人驚豔和舒適的作品。林妍珺堅信唯有保持對創新的渴望和追求，才能在不同領域展現卓越。無論是珠寶設計還是建築設計，她都將繼續追求卓越，為世界帶來更多美與藝術的完美結合。

座右銘

敬天，助人，感恩，利他

林妍珺小檔案

現職：皇長建設股份有限公司總經理

星座：處女座

學歷：瑞士維多利亞大學EMBA

經歷：ANN LIN珠寶創辦人&首席設計師