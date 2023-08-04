黃俊斌產業出身 淬鍊獨門操盤邏輯

全球市場需求不振、中國大陸經濟異常疲弱，但美台股第二季卻相對其他股市走勢強勁，主要是美科技大廠輝達執行長黃仁勳，來台參加國際電腦展，掀起一股AI潮，帶動美台科技AI概念股飆漲，引領台股加權指數攻上「萬七」之上。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，由此可以得知，股市脈動與產業趨勢習習相關，身為台股基金操盤手，熟悉產業研究，已是基本功。

黃俊斌的背景，與大部分的基金經理人不同，他畢業於國立台北科技大學機電整合所碩士，做過工程師、產業研究員，才到金融業界，在這段職場養成經歷中，使他對產業變化更有感，進而轉化成為他的獨門操盤邏輯。

舉例來說，四大產業面板、太陽能電池、LED、DRAM，均曾是台灣很夯的科技產業，曾幾何時，因為中國大陸紅色供應鏈的興起，陷入價格競爭，台廠因而積極轉型。

而也因陸廠崛起，美國警戒，從川普總統開始，到拜普總統，美中對抗不斷，台廠夾在其中，有人獲利、有人退出。

產業研究已是基本功

黃俊斌認為，身為一個基金經理人，應不斷地對產業進行了解及分析，這個產業的護城河是否很高、是否容易進入、競爭態勢如何等，才能知道這個產業可以持續多久，進而掌握產業脈動。

而台灣半導體產業正符合上述三大條件，護城河高、技術門檻高，且護國神山台積電具先進製程優勢，帶動台灣供應鏈一起成長。

黃俊斌指出，中國大陸官方花了很多錢扶植半導體產業，依然無法複製台灣經驗，主要是台灣廠商特性是「靈活」，複製不易。

此外，「創新」也是重要的元素，不論是產品創新、技術創新，3G、4G到5G，甚至AI，都不是橫空出世，而是醞釀已久，而科技產業的新東西，最能激發市場資金的青睞。

歸納黃俊斌的選股模式，他最重要的觀察指標是，企業現在屬於產業循環的那一個階段，如屬其強項，且屬新的東西（或具產品替代性），就會納入他長線持有的股票池。

彈性抓住產業變化

黃俊斌說，在此一過程中，他難免看錯，但也不會很執著，操作方式仍要彈性，並不斷思考自己想的是否是對的，科技產業變化甚快，這也是這個行業迷人之處。

今年上半年，尖牙股（FAANG）發威，NASDAQ和費半指數強勢上漲，台股亦震盪走高，黃俊斌認為，台股指數過熱，可能短線回檔，但「資金在那，行情就在那」，現階段電子股熱度集中在跟AI相關，輝達及超微動向，不僅牽動台廠，也讓市場投資資金蜂擁而至，預期美台相關族群會持續受益。

美科技兩大權值股蘋果、特斯拉，創新能量大，雙箭頭也帶動美股上漲，蘋果市值已站上3兆美元，成為美股40年以來，市值最大的個股。

黃俊斌認為，科技巨頭持續研發新科技產品，蘋果AR／VR眼鏡頭盔的推出，NB加上AI的應用，AI在醫療、自動化機器人的發展，電動車的人車合一等，皆是要讓人類生活過的更好，而觀察這個產業走多久，正是決定股票可以持有多久的關鍵之鑰。

創新 科技選股重要元素

身為台股基金經理人，一定要從產業進行了解及分析，這個產業的護城河是否很高、是否容易進入、是否易有競爭者出現，才能知道這個產業可持續多久，進而掌握產業循環。

此外，「創新」也是科技股選股重要的元素，不論是產品創新、技術創新，或是具產品替代性，都是很好的選擇，也易成為市場資金追逐的標的，像今年的AI題材，就是一例。

座右銘

熟悉產業景氣循環、掌握企業成長優勢

黃俊斌小檔案

現職：群益創新科技基金經理人

學歷：國立台北科技大學機電整合所碩士

經歷：群益投信投研部基金經理、日盛投信國內投資暨研究部基金經理、日盛投信專戶管理部投資經理