陳威廷拚極速交易 解決客戶痛點

數位金融大門已然開啟，國內券商近來積極推動數位轉型，作為國內獨立券商龍頭，群益金鼎證券在成立35周年之際，宣布以「極速、極簡、極聰明」為主軸、成立數位中心，幕後推手正是群益期貨通路暨顧問事業部副總經理陳威廷，帶領年輕化團隊，要當群益搶攻「極速交易」商機的最強靠山。

國際企業管理系出身的陳威廷，大學畢業後原先打算考進會計師事務所，但殊不知卻因緣際會在一間貿易公司面試中迅速錄取，「面試完後對方馬上說『你去辦個台胞證』，下周飛大陸。」突如其來的offer，讓他意外展開了與計畫全然不同的人生，前往大陸擔任家具設計公司台幹。

後因家庭因素回國後，陳威廷就徑直投入證券業，期間還擔任過投顧老師，然他不僅涉獵證券業務，也著迷於資訊領域、甚至學寫程式，熱愛跨界挑戰的他處處「斜槓」，雖自嘲「樣樣通、樣樣鬆」，但正因為這樣廣泛接觸各領域的特質，讓他在群益逐漸嶄露頭角，一待就是15年，也搭上這波數位金融盛世。

券商發展數位通路成趨勢

券商數位轉型腳步沒有停歇的理由，陳威廷觀察，金融業發展愈趨競合，銷售通路從過去訴求的「一站購足」，轉變為24小時在同一平台為投資人提供所有服務。因此，群益今年也大動作推動轉型，將IB業務部更名為「通路事業部」，整合證券、保險、數位或甚至集團外通路。

2020年，一場疫情造成股市巨變，大多頭行情讓台股新開戶族群年輕比例竄升，習慣「一隻手機看盡天下事」的「少年股神」蜂擁而至，陳威廷也感嘆，連在餐廳都能聽到隔壁的大學生在談論投資話題，顯示國內資本市場骨幹力量愈趨年輕化，ChatGPT的橫空出世也宣示人工智慧（AI）時代到來，都讓他更加確信「數位通路就是最重要的發展趨勢」。

數位產品服務講求「使用者至上」，這也讓曾在家具公司工作的陳威廷想起過去經驗，當時他為研究家具如何擺設才能美觀又實用而「拜讀」美學雜誌，如今他搖身一變，成為群益數位通路規劃主要成員，就資訊系統、速度、精簡化等元素著手，要打造讓投資人使用起來最便利的平台。

「任何東西，都是你掌握了幾個元素後，然後『兜』起來。」無論是任職於家具設計公司或是群益的通路事業部，陳威廷解決問題的妙招，就是找出使用者的「痛點」並解決它。他總結自己對年輕投資人的「三大觀察」，就是對賺錢資訊的重視、熟悉電子平台使用、追求「簡單、快速、好用」，故如何機動性調整UI、UX就成為關鍵。

資訊速度 躍競爭力關鍵

群益通過「群益創富觀點」YouTube頻道，透過「群益早安」節目對全球財經時事進行深度解說，陳威廷透露，未來團隊規劃打造群益電視台，由AI主播即時推播重要消息；當然即便AI再快速，「人們終究還是渴望跟真實的人講講電話」，故營業員的陪伴也必不可少，力拚兩者結合下，達成「人的溫度加上科技的便利」。

「速度就是力量」儼然成為現代金融業的最佳註解，陳威廷坦言，只要交易比別人快一步、就會比別人強，國內券商已進入資訊軍備競賽的時代，未來券商、期貨商都會是追求資訊速度的「資訊公司」。

各路人才 為團隊創造火花

科技發展日新月異，如何借重年輕世代對數位工具演進的高敏銳度，成為券商重要課題，陳威廷比喻，打造團隊就如同「小型創業」，過程十分辛苦，但他認同Google過去提出的企業座右銘「不作惡（Don’t be evil）」，期許共事的夥伴都是善良而積極的，才能走得長遠。

談起團隊，陳威廷語氣裡滿是驕傲，在目前約30～40名成員中「老中青」三代均有，除有年輕氣息外，資深及中生代成員重要性也高，不僅具有較高的經驗值，還能起到承先啟後的作用，同時更能滿足長輩型客戶的各項需求。

至於年輕的「新血」，他則將團隊網羅的年輕人才稱為「工讀生大軍」，這些團隊中的「潛力股」多數也在歷練一～二年後順利轉為正職；值得一提的是，這支年輕軍隊，成員並不局限商學院出身，而是各路人才匯集，不僅有律師、交易員，甚至還有物理系出身的「理科大腦」，為團隊帶來不同火花。

座右銘

利人利己、群益共贏

陳威廷小檔案

現職：群益期貨通路暨顧問事業部副總經理

出生：1978年

學歷：政治大學EMBA就讀中

經歷：貿易、顧問、機構法人交易