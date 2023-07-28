盧昱寧三大心法 門市業績逆轉勝

被譽為「連鎖服務業奧斯卡獎」的台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）每年舉辦「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」，台灣大哥大板橋埔墘門市店長盧昱寧，在2022年年底從全國171位候選人中脫穎而出，奪得最高榮譽獎項「傑出店長」，並在個人獎項部分，奪得「面試優異獎」第一名，成為「傑出店長」與「面試優異獎第一名」雙料得主。

八年級生店長，盧昱寧原本在一家PCB公司上班，自認為喜歡接觸人群，又對3C商品濃厚興趣，因此在PCB公司工作一年多後轉換跑道加人台灣大哥大，並於2016年擔任台灣大板橋埔墘門市店長。

在盧昱寧擔任店長之前，埔墘門市經歷了四年汰換五位店長、單店業績在台灣大全台門市排名長期倒數，而如今埔墘門市的業績卻已晉升至台灣大全省前50，甚至一度擠進前十名。

這當中的轉變，盧昱寧靠著「三大心法」翻轉逆境，首先是「創造有記憶的亮點」，埔墘店剛好緊鄰傳統市場，附近大多是年長的阿公阿媽，對於手機的使用習慣與一般的年輕族群大不相同，尤其對唱歌特別有興趣，協助安裝唱歌軟體，以及教導他們使用語音搜尋歌曲的選單，在他們口中「這邊有提供灌新歌服務」這件事，便吸引不少婆婆媽媽呼朋引伴。

即便網路門市崛起，也不管科技如何進步，盧昱寧始終相信，「讓客戶感受到溫度，就是最好的服務」。盧昱寧印象最深刻的是，幫一位父親找回意外離世的兒子生前所使用的手機門號，讓他能在想念兒子時，能夠透過語音信箱一再重複聽著兒子的聲音。

「科技始終來自人性」，對於盧昱寧來說，電信服務不僅僅只是銷售手機或門號的通路，更是與用戶一起進入最新數位科技的應用場域，由於埔墘店鄰近傳統市場，所服務的客群年齡層偏高，更多長輩想透過社群參與兒孫生活，教導LINE的各種使用方式，也使得埔墘店有「長輩萬事通」的名號。

台灣大最近也特別賦予全台門市一個新的任務，未來全台門市將升級為「科技顧問」，打破傳統不只銷售商品，而是解決用戶痛點，引導用戶學習科技新知的場所。

前幾年碰上疫情大爆發，門市的來客人數可以用門可羅雀形容，為了拉近與傳統社區客戶的互動，盧昱寧也有幾項創新做法，包括開辦免費一對一小學堂，針對最實用的APP課程，例如如何快速掃描QR Code實名制，降低接觸感染風險、建立FB帳號、LINE帳號溝通管道，以及為了與暫時無法見面的親友拉近距離，教導如何製作「早安！長輩圖」。

另外，盧昱寧也擅長經營「商圈互惠」，結盟附近商圈的五大速食店共同推出企業專屬優惠DM、持速食店發票提供台灣大獨家影音服務、手機免費充電、帳單健檢等服務。

至於店面人事管理，盧昱寧也有一套激勵八年級「躺平族」的獨家心法，主動了解同仁的興趣，不管喜歡遊戲還是追劇，都能透過共同話題，理解躺平族內心世界與成就感來源，進一步協助設定短中長期目標，激發鬥志。在台灣大短短六～七年，盧昱寧已陸續培養出八位店長、20多位店員。

只要有心 全世界都會來幫你

「天下無難事，只怕有心人」，雖然是老生常談，盧昱寧將之視為人生的座右銘，並且認為，只要有心想做好一件事情，即便碰到挫折困難，全世界都會來幫你。

她認為，她個人之所以被同仁及長官視為優秀，還得靠共事的夥伴共同成就，因此，「不能只有我一個人優秀，一定得是我的夥伴跟著我一起成為優秀的人」。

因此，盧昱寧擔任店長期間，最常做的一件事，就是對於「不被看見」或者「還沒被發崛」的同事，都會從旁協助，讓他們自己找到或看到可以讓自己發亮的特質，同時針對他們的特質，提供一個適合他們個人發展的職務，也因此，在台灣大六～七年期間，盧昱寧便協助培養出八位店長。

座右銘

天下無難事，只怕有心人

盧昱寧小檔案

現職：台灣大哥大板橋埔墘直營門市店長

出生：1991年

學歷：龍華科技大學工業管理系

經歷：台灣大哥大台北新泰山店長、新莊高中店長、新莊五權店長、新莊民安店長、新莊裕民店長、板橋民族店長