蔡棟國回歸本心 跨足生醫領域

昱捷股份有限公司成立於1987年，主要業務為電子半導體通路商，董事長蔡棟國抓準商機，從代理商起家，具有商業頭腦的他一步一步帶領團隊於2004年上櫃。2007年取得了日本金屬表面處理技術，在多樣電子產品上應用，迄今仍引領風潮。2020年蔡棟國做了一個大膽的決定，要帶領公司跨領域轉型，運用自己擁有藥劑師執照的專業知識以及畢生所學的經驗觀察，當電子產品的加工技術搭配生技專家的頂尖見解，無疑可以讓1+1大於2的效果發揮得淋漓盡致。蔡棟國選擇一條具有挑戰的道路，就是希望讓台灣的生技醫療技術能有更多的突破、並造福更多群體。

蔡棟國在年輕時便取得藥劑師執照的身分，但由於早年旅居日本，在一次偶然機緣下獲得代理日立半導體元件的機會，具有商業思維的他，很快就抓住市場的趨勢脈動，「真的是無心插柳柳成蔭…」蔡棟國談起當年在日本一頭栽入半導體代理通路的來由，進而成為日立半導體的亞洲區代理，謙虛地表示這些都是老天爺的安排。

勇於突破舒適圈

談到為什麼想跨領域做生技醫療，蔡棟國笑說自己不願安安穩穩的繼續待在舒適圈內，執有專業藥劑師執照的他，只是找回自己想做的初心而已。提及此他臉上充滿活力與興奮之情，他認為比起退休去進行運動爬山等樂齡嗜好，目前正在進行的跨領域計畫才是真正能讓他感受到生命熱忱的動力，且一旦成功了，對昱捷來說無疑是最棒的核心標誌性產品。對於面臨的挑戰與困境，他非常感謝一路上有多位學者專家的大力支持，才能讓產品成功結合技術，使其具有前瞻性以及創造性。

能夠用自己畢生積累去做一個可以造福大眾的事情，是非常激勵人心的，「每一天都在期待新的數據產生，如果數據結果是好的便能開心一整天，如果還有改善空間就更棒了，我會邀請學者朋友們一起討論，一聊就是一整天。」蔡棟國期許未來能將此技術運用在更多醫療領域，盡情發揮「載具」的角色，能與國際上醫材大廠進一步合作，讓醫療器材不斷革新，為人類創造更多福音。

跨足生醫領域不僅是蔡棟國的一個目標，蔡棟國不懼歲月、技術等限制，堅定朝著未知且創新的道路邁進。

展望未來

在蔡棟國的擘劃及帶領下，昱捷未來的經營重心，除了繼續站穩電子半導體通路商角色外，也正逐步邁向生技醫療產業，跨足醫材領域不僅是蔡棟國的一個目標，他設想到的更是多方位角度的未來性，包括對公司的永續經營、對員工的企業責任以及對人類社會的積極貢獻等，除了昱捷獨家研發的生醫產品以外，他非常看好透過與國際知名大廠進一步合作技轉或代工所帶來的龐大商機。

「這是我人生的最後一哩路。」他語氣輕鬆地說，背後支撐這句話的信念卻是無比堅毅，對於把昱捷塑造成一個具有核心技術及核心價值的公司，蔡棟國顯得胸有成竹且信心十足。

追求新進技術 增進人類福祉

對待同仁，應以最寬容的角度去思考，吸收各個面向的聲音，保持互動且擁有良好心態，才能帶領企業一同向上發展；對於創新思維，方法無他，就是對生活中的發生的每一件事物，都要永遠保持好奇的心態，並要有不甘於現狀的正向精神，以勇於挑戰新思維去追求新進技術，讓技術真正落實到大眾，達到增進人類社會福祉的共好世界。

座右銘

取之於社會，用之於社會

蔡棟國小檔案

現職：昱捷股份有限公司董事長

學歷：嘉南藥專（現為嘉南藥理大學）、法國ROURE BERTRAND DUPONT香水學校

經歷：嘉南藥專講師、日本JTS株式會社會長、日環股份有限公司董事長