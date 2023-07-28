吳于安整合專業 企業成功推手

律師事務所都只有一種樣子嗎？吳于安透過系統化的方式，創立了鴻安法律事務所並擔任所長，提供客戶訴訟委任、法律諮詢及商務案件服務，包含談判、契約及擔任企業法律顧問等，對外，擁有豐富培育與扶植企業的經驗，並能提供企業所需的全方位顧問整合服務；對內，吳于安規劃事務所的組織專業分工，讓每一位同仁都能發揮所長、發光發熱。他笑著說：「我們最常收到的回饋是專業、親切、效率。」

與眾不同的發展之路

吳于安從一人出來創立鴻安法律事務所以來，在短短不到五年間已將事務所發展超過10人以上規模，在台北、桃園跟台中都有律師，每年規模及營業額穩定成長。

期間個人經手超過150種產業、500家各產業公司、品牌及企業，也協助超過100間公司從零到一創立，並擔任各公會、協會、基金會、醫學會的法律顧問，及受邀至各大機構進行專題講座分享，深耕中小企業。

從業以來，吳于安喜愛結交各產業領域的朋友並向他們學習不同產業的經驗，結合專業法律服務來達到加乘效果。同時他也是一位成功的創業者，具備商業思維及老闆思維，所以有辦法提前預警風險、對客戶事業體的經營及發展做出有建設性的法律建議。

有別於傳統事務所扁平型的組織結構，吳于安以企業化的組織制度來經營事務所，特別成立各專責部門，讓每一位重要夥伴都能落實專業分工，成為事務所運營不可或缺的助力。

吳于安把所內的同仁當成一同拚搏的夥伴，所以他也會仔細考慮每一位同仁未來的職涯發展，讓事務所的每一位員工都能在自己熱愛的事情上自我突破，共創佳績。

突圍時空與人心限制

談到近幾年公司遇到的最大改變，便是疫情所帶來的考驗，專業型的顧問產業非常依靠信任感的建立，傳統事務所大多是靠見面來與客戶建立信賴感，吳于安說，很多客人因為不能見面而錯失建立信賴的機會，於是事務所成立了客服部門，作為第一時間接觸客戶的單位，客服部門會協助釐清疑難雜症，安撫客戶慌亂的情緒，並為客戶安排最適合該案件類型的負責律師，「我們更多的是把客人當朋友、甚至是親人的對待。」也因如此，鴻安法律事務所的客戶黏著度很高，也在疫情期間，達到營業額不減反增的成效。

到現在，鴻安法律事務所有許多客戶是從網路上進行搜尋，透過線上接洽建立起信賴關係，這都仰賴於客服部門以及客戶的真實評價反饋，建立起鴻安法律事務所的口碑。

目前鴻安法律事務所除了台北忠孝據點以外，桃園、台中亦有據點可以提供服務，「我們也有不少在全世界各地的客戶，大多是台商委託我們來協助跨國法律或企業經營的問題。」在未來，吳于安也期望可以在全台灣各縣市都有據點，甚至海外也已經開始接洽各國的戰略合作夥伴。

長期關注公益的他於7月1日正式上任扶輪社社長一職，未來將帶動全體事務所同仁一起投入公益，也會透過定期定額捐款、或是發起公益活動募款等，讓這個世界更美好。

把每一位客戶當成朋友

吳于安在108年1月自己出來開業成立鴻安法律事務所，五年後的現在事務所已經有超過十位同仁，並發展出屬於自己的一站式企業經營發展顧問團隊。

他把每一位客戶都當自己的朋友，把每一間公司當成自己的事業，我將用最親和的陪伴、最專業的態度與公司一同成長，成就非凡。

座右銘

1.只要勇敢跨出第一步，就有機會爬到頂點。2.不墨守成規，在傳統中求創新，在創新中求成長。

吳于安小檔案

現職：鴻安法律事務所所長兼主持律師

經歷：102年律師高考及格、中華民國中小企業經營發展協會創會理事長、中華民國合格專利代理人、中華工程仲裁協會仲裁人、台北市政府諮詢律師、各大公會、協會、學會顧問律師