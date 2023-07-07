徐紹軒風控擺第一 績效45度角上揚

靠投資賺大錢，是每個人的願望，然而每個人都須從新手村Lv.1起步，慢慢用自己的真金白銀去摸索、走過許多虧損慘賠之路，才有機會漸入佳境。這段過程有些人走得較辛苦，但有些人卻能快速從中抓到訣竅並發展出自己的一套獲利方程式，鴻光投顧證券分析師徐紹軒就是其一。

也因為是投資達人，徐紹軒藉由參加各種選股擂台賽一戰成名，也成為媒體上談投資理財的常客，而他成功的祕訣，就是一直以來都是把「風險」擺在第一順位，「寧願少賺、也不願去承擔過大的風險」是讓他的投資績效呈現45度角緩步往上墊高的關鍵，「這道理大家都懂，但卻不是每個人都能做到」徐紹軒說。

或許很多人會有個疑問「既然這麼會賺，幹嘛不自己賺」？徐紹軒笑說，多數人成功後你才認識他，對於他的成功過程、方法都只有當事人自己知道，這無法讓想成功的人模仿、參考，因為這些刻意拼接的成功經驗對想成功的人來說毫無幫助，所以他想透過他對股市的專業知識，帶領大家在股海中有所獲利，讓真正想要靠投資起家的投資人能夠小有成就，這也是他熱愛分析師這份工作的原因。

徐紹軒指出，2020年至2023年正是經歷了完整的多空循環，在多頭時人人都是股神，但當股市迎接熊市時，如何守住多頭的獲利、如何把風險降到最低，才是真正讓人在一個景氣循環後，將獲利真正放入口袋的關鍵。

在股市中打滾了將近十年的徐紹軒，進入投顧業將近五年，從研究員、助理開始做起，助理就是基本功打底時期，快則一年至三年、慢則三年至五年，徐紹軒在第四年就成為證券分析師，除了自身努力之外，徐紹軒表示「有一個優秀的團隊帶領，就能有事半功倍的效果」。好的團隊除了有大量的研究資源外，最重要的是無形資源的共享，並且將自身經驗傳承下去提攜後輩的作法是非常難得的。

徐紹軒對總體經濟以及產業分析有濃厚興趣，同時因為大學學科關係對於企業財報分析也有些底子，進入投顧後主要負責相關產業分析。投資邏輯上，他相信以大中小的選股法能夠篩選出市場青睞的成長股，透過全球總經判斷股市大方向，再以題材、脈動尋找具成長趨勢的產業，並且評估企業產品占比以及獲利爆發空間，長期來看拉回逢低布局大多都可獲得較好的報酬。

正式成為證券分析師後，徐紹軒還是奉行影響他最深的一句話「樂觀氣氛裡容易樂極生悲，悲觀氣氛裡也有一線生機」，市場大約三至五年會循環一次，往往大幅度的重挫都出現在市場情緒最激昂的階段，而絕佳買點往往出現在市場心灰意冷時刻，因此要如何調適心態尊崇交易紀律，是所有投資人必修的課題。

用「配置」 來解決心魔問題

許多人進入股市之前都有發財夢，等到進入股市之後就開始擔心虧損過大、擔心股票漲上去沒賣會倒賠，擔心來擔心去的反而影響生活品質，早已脫離當初進入股市的初衷，徐紹軒說：不用懷疑這就是人性的表現。

徐紹軒表示，因為沒辦法精準的預測未來，所以要預設最壞的情況並且做出因應的配置與避險。就像廚房是高危險場所，所以提前準備滅火器來以防萬一，這種前提很重要，時間拉長來看，最終能讓極端虧損的傷害降至最低，這才是避險的目的。

第一季大盤上漲一段後開始進入震盪期，第二季因AI帶領台股開始屢創波段新高，但資金輪動速度非常快速，且Q2那波千點行情，只要手中沒有AI相關類股幾乎都沒什麼漲到，很容易讓人賣掉手中看好長線趨勢股跑去追進AI漲高股票，追進場後又遇到6月底漲多拉回修正。

要解決這種問題配置就非常重要，當時徐紹軒建議大家把資金分成兩部分，一部分買AI相關類股、另一部分布局非電子類股，這樣資金輪動到哪裡手中都會有上漲標的，避免抱股抱起來沒信心，看到大盤上漲千點但手中持股卻沒感覺的問題，用配置方法來解決心魔問題。

座右銘

樂觀氣氛裡容易樂極生悲，悲觀氣氛裡也有一線生機

徐紹軒小檔案

現職：鴻光投顧證券分析師

出生：1995年

學歷：東海大學統計系

經歷：飛碟電台特邀財經台長、經濟日報選股周冠軍、民視財經周末趴特邀嘉賓