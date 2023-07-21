朱將輔柔軟教學 培育風電人才

走進格緯旭風能的訓練所，正在進行高空作業教學的朱將輔，是台灣少數的女性培訓師，更是全台首位擁有工業繩索教學執照的女教練，在高空作業的領域中，卻是誤打誤撞的進入這一行，並且成為職業講師，持續培育台灣離岸風電所需人才。

朱將輔說，過去在劇場工作從事高空作業，常常需要吊繩爬上爬下的掛燈具跟道具，但也聽聞這行有許多意外發生，希望找尋相關資源來強化自身安全跟多做些安全防護，後來就找到了工業繩索的課程，希望汲取知識，沒想到卻是意外踏入專業證照班，成為誤入叢林的小白兔。

朱將輔笑說，因為報名費一經受理之後就不退費，這是當時的考官要從英國專程來台一趟，因此需要負擔食宿等費用，在不想要讓報名費浪費的情況下，就硬著頭皮去參加課程，沒想到去了才發現同學都是在業界長期工作且有豐富經驗，是為了證照才來報名，變成全部的人都要照顧這位新人。

打破性別刻板印象

訓練第一天就全身瘀青、破皮、嘔吐不止、甚至是意識空白，朱將輔回憶當時情況非常慘，雖然同學會給予各種提醒，但後來教練制止大家，因為高空作業很有可能是單獨一人需要面對困境，因此要學會相關訓練，不然就是退訓，甚至提出「這是一個男生的世界，如果不能做的比男生好，不能以性別來要求大家都要配合你」希望鼓勵她讓他繼續堅持。最後經過一連串的磨練後，最終通過一周的課程並取得專業證照，成為台灣第一位女性的高空作業繩索技師，就此打開人生不同的職涯生活。

通過專業證照後，雖然有再回劇場工作，但是劇場的工作可取代性非常高，尤其是剛畢業學生其實都可以取代，朱將輔指出，在那個環境下就一直高不成低不就，當時的教練就一直鼓勵可以朝專業發展，可以進入不同的職場。

與風機結下不解之緣

後來在因緣際會下前往菲律賓協助海灘上的陸域風機檢修及上漆作業，正式成為高空作業的一員。朱將輔表示，但因為資歷關係，一開始只能協助團隊進行安全防護跟準備工作，需要在風機內爬上爬下，一個風機高度75米，相當於33層樓，當時風機設計並未有升降機，每天可能要來回走四趟，且風機內溫度相當高，破40度是家常便飯，不過那段在菲律賓的時間卻是奠定跟風機結下不解之緣，後來還持續協助台灣離岸風場的建置。

朱將輔表示，在這個業界當中需要很多高手，但她不會是最頂尖的，但是卻很擅長把艱困難懂的事用簡單的語言說清楚，因此選擇成為培訓教練。過去也曾發生做工的人會質疑她的本事，「你真的可以教我嗎？」，但在現場其實不是只有走專業技術這條路，尤其業界很多人很會做事但不擅長說話，因此就從中找出自己的一條路，成為專業講師，尤其是現在可以持續培育風電人才，這點是當初沒想到的。

先苦後甘 化解各種難題

每當人生遇到困難時，過去可以選擇不用正面迎戰或是選擇離開，但經過一周的證照考試訓練，只要回想那幾天人生的艱困都可以克服，現在 再遇到困難就都可以迎刃而解，人也因此變勇敢，再苦的事也都可以度過。

座右銘

一個人如果20歲而不美麗、30歲而不健壯、40歲而不富有、50歲而不聰明，就永遠失去這些了。

朱將輔小檔案

現職：泰鼎小將繩索訓練中心負責人、國立台灣戲曲學院講師 、 台灣工業繩索技術人學會理事長 、 Greenwish風能GWO高空作業講師

星座：金牛座

證照：台灣SIRATT三級繩索證照 、 英國IRATA三級繩索證照 、 裝備檢查員

經歷：陸域及離岸風電高空繩索作業 、 高雄科技大學海訓處GWO高空講師 、 台北國家兩廳院燈光技術助理