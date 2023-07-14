鋼琴怪傑李世揚 有「即興」野心

即興音樂鋼琴家李世揚6歲之後，雙手再也沒離開過黑白鍵。頂著平頭、穿著深色長袖襯衫的李世揚在人群裡總是沉默寡言，甚至有那麼點邊緣，但當他以「即興鋼琴家」之姿站上舞台，就像變了個人，要說狂妄也不為過。

有人以「即興怪傑」、「鋼琴怪傑」的稱號形容李世揚，他抓抓頭、笑了笑，不斷地重複說著「沒有啦，沒有啦」。談到小時學琴的點滴，他話匣子瞬間打開，「我爸很凶，小時每天都要練六到八個小時，彈得不好還得罰跪」，但也奠定李世揚扎實的音樂基礎。

接觸即興演奏 做自己

國中畢業後，考入國立台南藝術學院（現南藝大）七年一貫制音樂系，開始接觸作曲、即興演奏，就此與古典音樂演奏分道揚鑣，李世揚說，「因為我想要作自己，古典音樂終究是別人的創作」。

畢業以後，進入交通大學音樂研究所。李世揚說，在台南待太久了，想要換個環境，意外收穫滿滿，原因是交大提供更開放的空間，讓學生能更自由地闡述音樂理念。

退伍之後，他有七、八年是在飯店駐點彈琴。李世揚說，駐點彈琴除了穩定收入，也有空餘時間做音樂，他與好朋友們合組的「卡到音即興樂團」的處女秀，首張專輯「四字成語」是四個樂手分執笙、古箏、鋼琴與薩克斯風等中西樂器，僅花費一個下午就完成，在2010年獲得「金音創作獎」最佳爵士專輯、最佳爵士單曲，並入圍最佳新人。

盼將國外養分挹注台灣

李世揚說，即興音樂在台灣仍屬實驗性質，所以比較辛苦，2012年他邀請比利時即興鋼琴家Fred Van Hove來台演出，與他一起雙鋼琴演奏，是他走向國外的重大轉折，演出結束十天之後，李世揚意外得到大禮，他接獲法國Meteo音樂節的邀請，成為音樂節開辦30年來，首位登台表演的台灣人。「這真的是場意外旅程，到現在想起來還是不可思議」，李世揚笑說。

有了參與國外音樂節的經驗，李世揚在2015年時與尼可樂表演藝術公司創辦首屆「台灣國際即興音樂節」，並擔任音樂總監。隔年他在與驫舞劇場藝術總監陳武康共同策劃「混沌身響」，2018年又獲得雲門基金會的「流浪者計畫」，前進台灣偏鄉、甚至在太魯閣山上，散播即興音樂的種子。 前年獲得亞洲文化協會紐約獎助計畫的李世揚，未來半年將長住紐約，這是他首度踏上紐約。印象中的美國東岸，文化比較活躍、也有許多亞裔鋼琴家留在當地發展，讓台灣的音樂家非常羨慕，李世揚想把當地的音樂發展，甚至是訓練作法帶回台灣，也讓即興音樂在台灣能更被接受、更被喜愛。

回歸關注自我 享受單純美好

李世揚在2020年1月中旬結束挪威洗耳恭聽音樂節（All Ears Festival）的演出回到台灣後，就遇到疫情。尤其隔年5月三級警戒突然到來，讓他的工作幾乎停擺，但他也因而有機會停下腳步，思考接下來要做些什麼，維持規律的作息，讓心靈保持平靜，成為最有助創作的動力來源。

李世揚表示，那時候獨處的時間增加，崇尚簡約生活，降低不必要的追求，學習在生活中放慢腳步，耐心而沉澱。他有了更多練習樂器的機會，甚至拿起北管嗩吶，認識過去相對陌生、不同文化的傳統，回歸自我，關注本身，與其對話，猶如學生時代並無太多旁騖，可以專心做一件事，何其美好。

被問到疫情對他最大的影響，李世揚笑說：「演出都取消了，但本來收入就不多，起碼還有領到紓困金，而且比我平常的收入還高」。但這也提醒他，應該過更警醒的生活，彷彿能活著就充滿希望，不是甚麼事都理所當然，學會把時間花在喜歡的事物上，學習等待下一個美好時刻的到來。

座右銘

生命中有太多的遺憾，就像即興過後的音符，不會再回來

李世揚小檔案

現職：即興音樂鋼琴家

出生：1982年（射手座）

學歷：交通大學音樂研究所、國立台南藝術學院音樂系

經歷：「卡到音即興樂團」創團人，曾獲金音創作獎、傳藝金曲獎最佳跨界音樂專輯、創辦「台灣國際即興音樂節」並任音樂總監、第六屆台南藝術大學傑出校友、亞洲文化協會紐約獎助計畫受獎人 興趣：參與各類藝文活動、逛即期品商店